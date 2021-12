Vandalisme sur des voitures à Marton Grove, Middlesbrough, selon la police de Cleveland | Royaume-Uni | Des nouvelles

Deux voyous ont été vus à vélo à Marton Grove, Middlesbrough, au moment où les voitures ont été endommagées. Les attaques laissent de nombreux résidents, y compris de jeunes familles, sans véhicules à l’approche de Noël.

Katie Carr, 24 ans, et sa partenaire Ashley Connor, 30 ans, ont déclaré que les vitres de leur voiture avaient été brisées vers 23h30 lundi.

Katie, qui est maman d’Amelia, 5 mois, a déclaré à Teesside Live : « Je ne peux pas croire que cela nous soit arrivé si près de Noël.

« C’est choquant de penser que les gens sont capables de faire ce genre de chose.

« Ashley a dû aller travailler ce matin, ce qui me laisse sans voiture jusqu’à ce que nous réparions la vitre. Ce n’est tout simplement pas idéal. »

Katie, qui est assistante administrative, a expliqué que ce n’était pas la première fois que le couple était confronté à des problèmes avec des vandales et des voleurs.

Elle a ajouté: « Nous vivons ici depuis environ six ans et pendant ce temps, notre hangar a été cambriolé et notre bain à remous volé, un rétroviseur s’est cassé sur ma voiture et de la sauce tomate a été versée dessus.

« Cela semble toujours être le cas lorsque les voitures sont garées au bord de la route plutôt que sur la route.

« La police est sortie ce matin et collecte la vidéosurveillance, donc j’espère que le responsable sera arrêté le plus tôt possible.

« C’est la dernière chose dont nous avons besoin en tant que nouveaux parents, juste avant Noël aussi. »

Marton Grove est un quartier résidentiel apprécié des familles, juste au sud du centre-ville de Middlesbrough. La police travaille actuellement dans la région pour enquêter sur le vandalisme.

Un porte-parole de la police de Cleveland a déclaré: « Pour le moment, il y a 16 rapports de dommages criminels – sur Southwell Road et Park Road South vers 23h20 lundi.

« Les agents pensent qu’il y a deux suspects masculins qui étaient à vélo.

« Toute personne ayant des informations ou des témoins est priée de contacter la police de Cleveland au 101, ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111. »