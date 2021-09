VanEck Bitcoin ETF reporté pour la dernière fois au 14 novembre alors que les contrats à terme obtiennent le rôle principal

VanEck est l’une des douzaines de sociétés en attente d’une réponse de la SEC sur l’approbation d’un ETF Bitcoin adossé à un support physique et a également déposé un dossier pour un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme, ce qui soulève les inquiétudes de Grayscale.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a, une fois de plus, prolongé pour la dernière fois le processus d’examen du fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin soutenu physiquement par VanEck.

Mercredi, le régulateur américain des valeurs mobilières a publié un avis de prolongation, indiquant qu’il désignait une période plus longue, 60 jours supplémentaires, pour examiner le changement de règle proposé pour la cotation et le commerce des actions du VanEck Bitcoin Trust.

La date limite d’obtention de l’approbation ou du refus de la demande est donc fixée au 14 novembre 2021.

La demande d’inscription du Bitcoin Trust de VanEck a été déposée par Cboe BZX Exchange en mars de cette année, mais a continué à reporter la prise de toute décision. La commission peut prendre jusqu’à 180 jours à compter de la date de dépôt pour annoncer sa décision, avec un délai supplémentaire de 60 jours autorisé si cela est jugé « approprié ».

Cette fois, l’avis indiquait que le Conseil juge approprié d’allouer un délai plus long pour rendre son ordonnance sur la demande,

« de sorte qu’il dispose de suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et les questions soulevées dans les lettres de commentaires qui ont été soumises à cet égard. »

VanEck est l’une des 13 sociétés en attente d’une réponse de la SEC sur approbation avec d’autres acteurs, notamment Ark Invest, Valkyrie Investments, One River Asset Management et SkyBridge Capital.

À venir?

Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment déclaré que l’agence était plus ouverte à un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme, car il offre un niveau de sécurité supplémentaire en raison de sa gouvernance par le CME. En outre, les contrats à terme exigent que les investisseurs déposent des liquidités sur marge pour négocier en tant que garantie et, dans le cas de CME, un minimum de 35% du montant. Gensler a déclaré plus tôt le mois dernier,

«Je prévois qu’il y aura des dépôts concernant les fonds négociés en bourse (ETF) en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Loi 40). Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la loi ’40 offre d’importantes protections aux investisseurs. Compte tenu de ces protections importantes, j’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci se limitent à ces contrats à terme Bitcoin négociés par CME.

Depuis les commentaires de Gensler, au moins sept entreprises, dont VanEck et Invesco, ont demandé le lancement de produits à terme Bitcoin.

Les experts du secteur s’attendent à ce qu’un ETF à terme Bitcoin reçoive l’approbation de la SEC d’ici octobre ou novembre.

Les niveaux de gris donnent un avertissement

Cela soulève maintenant les épines du plus grand gestionnaire d’actifs numériques Grayscale. Comme nous l’avons signalé, le PDG Michael Sonnenshein dans une interview avec CNBC cette semaine, a déclaré :

“Il serait à courte vue de la part de la SEC d’autoriser un produit à terme sur le marché avant un produit au comptant.”

Grayscale, qui a un Bitcoin Trust fermé, cherche également à convertir son produit en ETF. Selon Sonnenshein,

« Si un ETF à terme arrive sur le marché sans que GBTC ait la possibilité de se convertir en ETF, il pourrait nuire aux investisseurs qui détiennent actuellement des dizaines de milliards de dollars de GBTC, ainsi qu’aux investisseurs qui ont une exposition à GBTC dans les fonds communs de placement, les comptes de retraite et d’autres endroits.

Alors que la SEC n’a pas encore approuvé un seul ETF crypto au cours des 8 dernières années lorsque le premier ETF Bitcoin a été déposé par les frères Winklevoss, le Canada a déjà approuvé un certain nombre d’ETF Bitcoin et Ether.

Le premier ETF du Canada et de l’Amérique du Nord à suivre Bitcoin, Purpose Bitcoin ETF (BTCC), qui compte 747 millions de dollars d’actifs, est maintenant derrière ses concurrents 3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ) qui a été lancé deux mois plus tard et a maintenant amassé 1,2 milliard de dollars (946 $ US millions) d’actifs.

