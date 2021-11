VanEck Bitcoin Futures ETF ‘XBTF’ est lancé sur CBOE Exchange

Laurent Kssis, expert en crypto ETF, directeur de CEC Capital, a déclaré: « Tout ce que cela fait, c’est compresser à la baisse l’ETF bitcoin aux États-Unis à un rythme beaucoup plus rapide qu’en Europe. » Kssis a ajouté que XBTF est un ETF activement géré et que de nombreux investisseurs ne sauront pas comment et quand les contrats à terme sont achetés ou vendus.

Share