VanEck demande un ETF de stratégie Ethereum

Le gestionnaire d’actifs VanEck est intelligent. Après avoir déposé un ETF de stratégie Bitcoin la semaine dernière, vous avez maintenant demandé un ETF de stratégie Ethereum, qui suivra ETH Futures.

Plus précisément, VanEck a présenté son cas à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le mercredi 18 août. Justement, le fichier SEC indique :

« Le Fonds est un fonds négocié en bourse (FNB) géré activement. Cela vise à atteindre son objectif d’échange, en investissant, dans des circonstances normales, dans des contrats à terme ETH. Ainsi, comme dans les investissements conjoints. Le Fonds n’investit pas directement dans l’ETH.

VanEck rejoint les applications ETF

La société de gestion d’investissement VanEck a demandé un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur Ethereum. Qu’il chercherait à contourner le blocus ETF des régulateurs américains en négociant indirectement Ethereum.

VanEck vient de déposer une demande de FNB de stratégie Ethereum, détiendra des contrats à terme et des fonds éther. Il s’agit de l’ETF crypto à terme n° 6 déposé en vertu de la loi de 1940. Pic.twitter.com/Z97gT6MD6e – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 18 août 2021

En fait, selon le dossier, le FNB Ethereum Strategy investirait dans des contrats à terme Ethereum, les FNB Ethereum approuvés au Canada. En outre, des fonds privés Ethereum et des produits cotés en bourse avec une exposition à Ethereum. Ce qu’il ne fera pas, c’est d’acheter la crypto-monnaie elle-même.

En revanche, l’ETF Indirect Ethereum de VanEck est un fonds “40 Act”. Cette structure d’ETF comporte probablement plus de protections pour les investisseurs que son homologue de la loi 33. Une distinction importante pour le président de la SEC, Gary Gensler.

Autre fonds négocié en bourse en herbe

Soit dit en passant, VanEck rejoint Kryptoin et Wisdom Tree Investments, basé à New York, pour déposer un ETF offrant une exposition à l’ETH en 2021.

À cet égard, Kryptoin Investment Advisors, basé au Delaware, a rejoint un ETF de crypto-monnaie. En déposant un fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Selon un document déposé le 12 août, le “Kryptoin Ethereum ETF Trust” prévoit d’inscrire ses actions ordinaires sur le Chicago Board Options Exchange (Cboe) BZX.

« L’objectif d’investissement du Fonds est de fournir une exposition à Ethereum à un prix qui reflète le marché réel d’Ethereum. Où les investisseurs peuvent acheter et vendre de l’Ethereum, sans les frais d’exploitation du Fonds.

Stratégie ETF Bitcoin

De plus, selon les dossiers de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, VanEck a déposé un prospectus pour un fonds négocié en bourse, ou ETF, le 9 août.

Contrairement à leurs ETF Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) qui sont actuellement en cours d’examen par l’agence fédérale. Le fonds proposé n’investirait pas directement dans BTC, mais fournirait plutôt une exposition via des contrats à terme Bitcoin, des véhicules d’investissement groupés et d’autres produits cotés en bourse.

Soit dit en passant, Gary Gensler a suggéré plus tôt ce mois-ci qu’il pourrait être ouvert à l’approbation des ETF exposés à des contrats à terme réglementés, en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940.

“Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la Loi des 40 offre d’importantes protections aux investisseurs.”

Galaxy a actuellement déposé un ETF de stratégie Bitcoin auprès de la SEC : « Le Fonds n’investit ni ne cherche à s’exposer directement au prix au comptant actuel du Bitcoin. Les investisseurs qui recherchent une exposition directe au prix du Bitcoin devraient envisager un investissement autre que le Fonds.

Enfin, Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, a connu une forte progression au cours des deux dernières semaines. De plus, malgré la pression de vente actuelle, il se négocie à 2 990 $. Espérons que l’ETH puisse maintenir ces niveaux et reprendre bientôt son voyage vers le nord.

Je termine par cette phrase de Cicéron : « Rien ne trouble autant la vie humaine que l’ignorance du bien et du mal.

