VanEck dépose le premier ETF Ethereum aux États-Unis

En attendant une décision sur son ETF Bitcoin, que la Securities and Exchange Commission a reporté à juillet, VanEck a déposé une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum.

S’il est approuvé, le VanEck Ethereum Trust détiendrait Ether et valoriserait ses actions quotidiennement sur la base du taux de référence MVIS CryptoCompare Ethereum et listerait ces actions sur le Cboe BZX Exchange, conformément au dépôt auprès de la SEC.

Bien qu’il soit le premier en Amérique, déjà trois FNB Ether se négocient au Canada après avoir fait leurs débuts le mois dernier.

«Le Canada approuve si rapidement les ETF Ethereum dans la foulée des ETF Bitcoin fait partie du raisonnement de ce dépôt», a déclaré James Seyffart, analyste ETF pour Bloomberg Intelligence.

«Je ne vois pas la SEC approuver un ETF Ethereum tant que nous n’avons pas un ETF Bitcoin qui a déjà commencé à se négocier. Il est possible que d’autres émetteurs emboîtent le pas parce que VanEck a mené la charge avec ces dépôts au cours des cinq derniers mois environ. »

Alors qu’au moins onze entreprises cherchent à lancer un ETF crypto, les régulateurs américains n’en ont pas encore approuvé un seul. Neuf entreprises ont déposé des demandes depuis fin 2020.

Pendant ce temps, un petit fonds négocié en bourse qui a changé son symbole en BTC le mois dernier annule maintenant le mouvement.

L’émetteur de ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF a déclaré dans un bref dépôt auprès de la SEC cette semaine qu’il reviendrait au ticker PIFI à partir du 11 mai, sans aucune explication à ce sujet.

Alors qu’au départ, cela ressemblait à un marché haussier, une entreprise essayant de surfer sur le succès de la crypto, plus tard, comme nous l’avons signalé, il y avait des spéculations selon lesquelles Grayscale Investment pourrait être celui qui cherchait à lancer son ETF via ClearShares.

Grayscale a déclaré à l’époque qu’il prenait une participation dans ClearShares, puis a annoncé plus tard qu’il avait «engagé à 100%» son produit GBTC dans un ETF.

Ce passage à l’ETF a fait en sorte que l’actif du FNB Piton Intermediate Fixed Income a presque doublé pour atteindre 62 millions de dollars, la totalité des nouveaux flux entrant en une seule journée, peu de temps après le changement de symbole en BTC.

