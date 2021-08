VanEck dépose un « ETF de stratégie Bitcoin » après le signal positif du président de la SEC

VanEck a déposé un « ETF de stratégie Bitcoin » auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui détiendra des contrats à terme sur Bitcoin et d’autres fonds Bitcoin.

En 2017, VanEck a tenté en vain d’inscrire un tel fonds à la cote de la SEC, mais maintenant que le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé qu’il était ouvert à un fonds négocié en bourse adossé à des contrats à terme Bitcoin, quatre de ces dépôts ont été déposés en vertu de la loi 40.

L’entreprise d’investissement, en tant que telle, soumet à nouveau la demande avec quelques modifications et espère être approuvée, étant donné que les marchés futurs ont considérablement mûri au cours des quatre dernières années.

Tout comme Invesco, qui a déposé son ETF Bitcoin la semaine dernière, VanEck a précisé que “le Fonds n’investit pas directement dans le bitcoin ou d’autres actifs numériques”.

Le fonds sera un FNB géré activement qui offrira une exposition aux contrats à terme Bitcoin, aux véhicules d’investissement en commun, y compris aux FNB cotés et négociés au Canada, et aux produits négociés en bourse (ETP) investis dans le bitcoin, selon le dossier.

Ces investissements seront réalisés par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive de VanEck basée aux îles Caïmans.

En juin, la société a également déposé un prospectus similaire pour un fonds commun de placement à terme bitcoin, géré par Gregory Krenzer, tout comme le dernier fonds.

Alors que les applications Bitcoin, Ether et crypto ETF continuent de s’empiler sur le bureau de la SEC, fonctionnant à deux chiffres, la SEC n’a pas encore approuvé un seul ETF crypto. Mais avec les récents commentaires de Gensler, un produit avec des produits à terme peut enfin être approuvé.

Bitcoin/USD BTCUSD

45 178,4707-$ 740,93-1,64 %

Volume 35,36 bVariation -740,93$Ouverture45 178,4707$Circulation 18,78 mMarket Cap 848,54 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.