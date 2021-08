VanEck et ProShares vont retirer l’ETF Ethereum ⋆ Crypto new media

in

Les sociétés de gestion d’actifs américaines VanEck et ProShares ont demandé un ETF Ethereum Futures auprès de la SEC le 18 août. Aujourd’hui, après deux jours, les gestionnaires d’actifs ont brusquement changé leur décision et ont retiré la demande d’ETF.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi les deux gestionnaires d’actifs ont choisi de demander l’approbation de l’ETF alors qu’ils ont finalement dû la retirer. Il est intéressant de noter que les dates de souscription et de retrait des FNB VanEck et ProShares coïncident également.

La SEC reste silencieuse sur les produits Crypto ETF

VanEck et ProShares sont des nouveautés dans la récente file d’attente d’approbation des ETF. La semaine dernière, le géant du marché a demandé l’approbation d’un ETF bitcoin. À cette époque, les entreprises semblaient également assez optimistes quant à l’ETF basé sur les contrats à terme Ethereum et ont rapidement soumis leur dossier pour l’ETF Ether. Cependant, pour des raisons inconnues, ils ont retiré les demandes deux jours seulement après les avoir déposées. Les experts spéculent sur la décision des entreprises comme une tentative de gagner en popularité.

La capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies a franchi la barre des 2 000 milliards de dollars juste un mois après que le bitcoin soit tombé en dessous de 30 000 $. Maintenant, les spéculations refont surface quant au moment où la SEC approuvera les fonds négociés en bourse qui peuvent détenir le premier actif numérique au monde et suivre de près ses actions volatiles sur les prix.

En 2013, les jumeaux Winklevoss ont tenté pour la première fois d’obtenir l’approbation de la SEC pour un produit Bitcoin ETF. À cette époque, la devise se négociait à moins de 100 $. Aujourd’hui, alors que le prix de BTC a énormément oscillé de haut en bas, plus de 15 gestionnaires d’actifs cherchent à se joindre à leurs dépôts d’ETF. Actuellement, il y a 12 dépôts d’ETF bitcoin actifs, et aucun d’entre eux n’a été approuvé par l’organisme américain de réglementation des valeurs mobilières.

Comme indiqué précédemment par CoinGape, la SEC est restée silencieuse sur les ETF crypto depuis très longtemps. Certains des géants du marché les plus importants en attente d’approbation de la demande sont Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Ark Invest, Valkyrie, Invesco, Global X et plusieurs autres. Plus tôt en août de cette année, le chef de la SEC Gensler semblait légèrement optimiste sur le sujet.

Bien qu’il y ait des indications que la commission peut considérer plus favorablement les ETF Bitcoin. Jusqu’à présent, la SEC a approuvé Ether et Bitcoin pour les transactions à terme aux États-Unis à l’heure actuelle, et ce produit devient populaire, même parmi les entreprises qui ont déposé un ETF Bitcoin à part entière dans le passé.

Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg a analysé plus en détail la déclaration de Gensler et a tweeté :

Voici la lignée Gensler que nous disséquons tous. Il dit limité aux contrats à terme, mais deux choses ici: 1) Il pourrait parler du physique et non * techniquement * limité aux contrats à terme 2) La SEC a approuvé un ProFunds MF qui n’était pas totalement limité aux contrats à terme et le dépôt ProShares est exactement la même photo .twitter.com/G1CtdfkwRq – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 14 août 2021

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.