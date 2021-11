VanEck lancera Bitcoin Futures ETF ‘XBTF’ la semaine prochaine après que la SEC rejette l’offre Spot

Le fonds négocié en bourse (ETF) à terme bitcoin de la société d’investissement VanEck devrait faire ses débuts sur la bourse CBOE basée à Chicago la semaine prochaine, après des retards depuis l’obtention de l’approbation de la SEC fin octobre.

Le CBOE a déclaré dans un avis sur son site Web que le nouveau VanEck Bitcoin Strategy Fund commencera à négocier sous le symbole boursier «XBTF» mardi, avec une vente aux enchères de nouvelles émissions pour ouvrir la négociation vers 9h30 HE suivie de la diffusion des données de l’indice. .

L’annonce de la date de lancement intervient juste après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté à la fin de la semaine dernière la proposition de VanEck pour un « ETF bitcoin au comptant » – un ETF qui investit directement dans le bitcoin plutôt que dans les contrats à terme. L’agence avait précédemment retardé sa décision finale sur la proposition en septembre.

L’ETF VanEck mis en ligne la semaine prochaine rejoindrait une liste croissante d’ETF basés sur des contrats à terme bitcoin lancés au cours du mois dernier après des années de refus et de reports par la SEC pour un ETF bitcoin conçu pour suivre le prix de la crypto-monnaie. Certains commentateurs de l’industrie ont noté qu’un ETF adossé directement au bitcoin suivrait de plus près le prix de la crypto-monnaie qu’un ETF adossé à des contrats à terme sur bitcoin. Bourse (NYSE). Le fonds a rapidement rassemblé plus d’un milliard de dollars d’actifs d’investisseurs, l’ETF le plus rapide à avoir jamais franchi le cap. Après le lancement très attendu de l’ETF de ProShares, l’ETF à terme bitcoin de Valkyrie Investments a commencé à se négocier sur le Nasdaq il y a quelques semaines. L’ETF à terme bitcoin VanEck a obtenu l’approbation de la SEC fin octobre et a déposé un dossier réglementaire à l’époque suggérant une date de lancement le 25 octobre. , mais les responsables de l’entreprise ont refusé de commenter depuis lors les raisons pour lesquelles le nouveau fonds n’avait pas encore été lancé. Les responsables de la presse de VanEck n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’avis de négociation CBOE.

Lire la suite: La SEC rejette la proposition d’ETF Bitcoin Spot de VanEck