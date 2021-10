VanEck lancera des ETF Bitcoin Futures le 25 octobre après l’approbation de la SEC

Les entreprises aux États-Unis se précipitent pour répondre aux exigences nécessaires pour obtenir l’approbation d’un fonds négocié en bourse à terme Bitcoin. Après l’approbation de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy cette semaine, il semble que VanEck pourrait être la deuxième entreprise à lancer un tel produit.

VanEck obtient l’approbation de la SEC

VanEck a reçu l’approbation de la Securities and Exchange Commission pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) de contrats à terme sur Bitcoin. Un dossier auprès du régulateur montre que ce fonds sera lancé la semaine prochaine.

VanEck rejoint d’autres entreprises qui se disputent l’approbation réglementaire pour lancer un ETF basé sur les contrats à terme Bitcoin. Une fois ce fonds approuvé, il entrera en concurrence avec le FNB de stratégie Bitcoin ProShares approuvé plus tôt cette semaine.

Les détails montrent que le régulateur a approuvé l’introduction en bourse de ce fonds après les séances de bourse du 23 octobre, ce qui montre que la date la plus probable pour son introduction en bourse est le 25 octobre.

VanEck pourrait être la deuxième ou la troisième société à lancer un ETF à terme Bitcoin aux États-Unis Un rapport antérieur d’un analyste de Bloomberg ETF avait déclaré que l’ETF à terme Valkyrie Bitcoin serait approuvé le vendredi 22 octobre. Quelle que soit la société qui commencera, la concurrence sera rude de la part de l’ETF ProShares, qui réalise des bénéfices importants.

Signal haussier important

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy a reçu un soutien écrasant du marché. Au cours du premier jour de bourse, le fonds a accumulé 1 milliard de dollars de volumes de transactions, ce qui en fait le deuxième fonds le plus négocié le premier jour.

De plus, l’ETF a également affiché un gain de valeur de 4,9 %. Au début de la séance de bourse, l’ETF était valorisé aux alentours de 40 $, mais il est passé à 41,94 $ à la clôture du marché.

La nouvelle de ces ETF a été un signal haussier pour Bitcoin, la principale crypto-monnaie créant de nouveaux sommets historiques. Hier, Bitcoin a atteint un niveau record de 67 000 $ et se négocie à environ 64 700 $ au moment de la rédaction. L’approbation des FNB à terme Valkyrie et VanEck devrait également contribuer à des gains plus haussiers pour cette crypto-monnaie.

