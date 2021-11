VanEck lancera l’ETF Bitcoin Futures « XBTF »

Le FNB à terme Bitcoin de la société de gestion d’actifs VanEck sera coté au Chicago Board Options Exchange (CBOE) le 16 novembre. Mais, la demande Bitcoin spot ETF a été rejetée.

Plus précisément, selon un avis publié par CBOE, basé à Chicago, le 16 novembre, VanEck est prêt à commencer à négocier son ETF à terme Bitcoin.

Après tout, certains analystes ont noté qu’un ETF adossé directement à Bitcoin suivrait le prix de la crypto-monnaie de plus près qu’un ETF adossé à des contrats à terme Bitcoin.

Soit dit en passant, XBTF ne sera pas le premier produit négocié en bourse lié au Bitcoin. Il existe deux ETF à terme Bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) et le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF), qui a commencé à être négocié en octobre.

L’ETF de stratégie Bitcoin VanEck est prêt

L’ETF Bitcoin Futures de VanEck a obtenu l’approbation de la SEC fin octobre et a déposé un dossier réglementaire à l’époque suggérant une date de lancement le 25 octobre. Mais, les responsables de l’entreprise ont depuis refusé de commenter les raisons pour lesquelles le nouveau fonds n’avait pas encore été lancé.

Cependant, après des semaines de retard, l’ETF VanEck Bitcoin Strategy est prêt à être lancé. Il fera ses débuts sur la bourse CBOE le mardi 16 novembre.

Le CBOE a indiqué sur son site Web que le nouveau VanEck Bitcoin Strategy Fund commencera à être négocié sous le symbole « XBTF ». Avec une nouvelle vente aux enchères pour ouvrir les opérations vers 9h30, heure de l’Est (HE).

En particulier, l’annonce intervient juste après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté la proposition de VanEck pour un « ETF Bitcoin au comptant ».

La SEC a rejeté les changements

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), après avoir retardé la décision sur la demande à deux reprises. Il a rejeté les modifications des règles qui auraient permis à l’ETF VanEck Bitcoin d’être coté.

«La Commission applique la même norme que celle utilisée dans ses ordonnances, compte tenu des propositions précédentes visant à répertorier les fiducies de produits de base basées sur Bitcoin. Et les reçus émis par les trusts basés sur Bitcoin, qui doivent être conçus pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulatoires.

« La Commission conclut que BZX n’a ​​pas rempli sa charge. »

À cet égard, le PDG de VanEck, Jan van Eck, a déclaré: « Nous sommes évidemment déçus par la mise à jour SEC d’aujourd’hui qui a rejeté l’approbation de notre ETF Bitcoin physique. »

Nous sommes déçus par la mise à jour d’aujourd’hui de la SEC refusant l’approbation de notre ETF bitcoin physique. Nous pensons que les investisseurs devraient pouvoir acquérir une exposition au #BTC via un fonds réglementé et qu’une structure d’ETF non-futures est l’approche supérieure. @tyler @gaborgurbacs – Jan van Eck (@ JanvanEck3) 12 novembre 2021

En outre, il a ajouté: « Nous continuons de croire que les investisseurs devraient avoir la possibilité de s’exposer au Bitcoin via un produit d’investissement réglementé. »

Je me retire avec cette phrase de Sun Tzu : « Convainquez votre ennemi qu’il gagnera peu s’il vous attaque. Cela diminuera leur intérêt.

