Vanessa Bryant a demandé à subir un examen psychiatrique sur les photos de l’accident

Vanessa Bryant se soumettra à un test dirigé par un médecin sur son état mental pour voir si elle est réellement tourmentée au cours de la Kobé les photos du site du crash sont partagées … c’est-à-dire si le comté de LA obtient ce qu’il veut.

La veuve de la star des Lakers est invitée à subir une évaluation psychiatrique – de force via une décision de justice si besoin est – par des avocats du comté qui veulent qu’elle (et d’autres) les poursuivent pour prouver qu’elle traverse l’angoisse et la détresse émotionnelles qu’elle prétend dans son procès.

Selon des documents judiciaires, obtenus par États-Unis aujourd’hui, la justification du comté ici est … Vanessa and co. disent qu’ils ont souffert d’une grave détresse émotionnelle à la suite des photos du site de l’accident qui auraient été diffusées parmi les députés du shérif du comté de LA, les pompiers et d’autres.

Mais… comment savons-nous que leur agonie continue n’est pas simplement due au crash/à la mort de leurs proches, par opposition aux photos diffusées parmi un groupe relativement restreint de personnes ??? C’est la position du comté — et ils veulent aller au fond des choses.

Le dossier juridique du comté se lit comme suit : « Malgré la mise en avant de leur état mental dans cette affaire, les plaignants refusent de se soumettre à des examens médicaux indépendants (EMI). »

Ils ajoutent … « Le comté présente cette requête pour contraindre les EMI des plaignants, qui sont nécessaires pour évaluer l’existence, l’étendue et la nature des blessures émotionnelles alléguées des plaignants. Les plaignants ne peuvent pas prétendre qu’ils souffrent de dépression, d’anxiété et de troubles graves. détresse émotionnelle et rechignent ensuite à devoir étayer leurs affirmations. »

L’équipe juridique de Vanessa a riposté, affirmant que ce n’était rien de plus qu’une approche de « terre brûlée », et une approche visqueuse à cela … où le comté va trop loin dans son processus de découverte et va à l’extrême pour défendre ce que son avocat appelle une conduite indéfendable .

Le comté de LA note … que les photos (qui montraient apparemment les restes de certains des corps ce jour-là) n’auraient été partagées qu’entre d’autres employés du comté et un barman – affirmant qu’elles n’avaient jamais été diffusées publiquement.

Ouais, celui-ci devient méchant … un juge n’a pas encore statué sur cette dernière question.