Vanessa Bryant a reçu l’ordre de remettre des dossiers de thérapie au milieu d’un procès

Un juge que vous avez ordonné Vanessa Bryant remettre des documents liés à son traitement à un thérapeute avant et après son défunt mari Kobe Bryantaccident d’hélicoptère.

Juge d’instance américain Charles Eick a accordé une requête ordonnant à Vanessa et à son thérapeute de produire des documents liés à son traitement du 1er janvier 2017 à aujourd’hui, selon la décision d’un magistrat sur une requête de découverte datée du 15 novembre et obtenue par E! Nouvelles. Les défendeurs avaient demandé à Vanessa de fournir des documents relatifs à son traitement dès janvier 2010, mais le juge a accédé à leur demande pour une période plus limitée. Elle et son thérapeute ont jusqu’au 29 novembre pour remettre tous les documents applicables aux défendeurs. ET! News a contacté l’avocat de Vanessa pour commentaires.

En mai 2020, Vanessa a déposé une plainte en dommages et intérêts pour détresse émotionnelle qu’elle a déclarée avoir subie après que plusieurs députés du département du shérif du comté de LA auraient pris des photos des victimes sur le site de l’accident d’hélicoptère de janvier 2020 qui a tué son mari et sa fille, Gianna Bryant, et les a partagés avec des personnes non autorisées. En mars, elle a déposé une plainte modifiée contre le comté de Los Angeles, le département du shérif du comté de Los Angeles, les pompiers du comté de Los Angeles et quatre personnes, alléguant négligence, atteinte à la vie privée et violation du 14e amendement.