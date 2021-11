Vanessa Bryant canalise un classique de Disney pour un déguisement d’Halloween avec ses filles

Vanessa Bryant s’est mise dans l’esprit d’Halloween. La veuve de la légende de la NBA Kobe Bryant a fait ses débuts en tant que Cruella De Vil et ses trois filles – Natalia, Bianka et Capri – habillées en Dalmatiens. Cette année marque le deuxième Halloween sans son mari Kobe et sa fille Gianna. Vanessa s’est consacrée à garder leur héritage vivant depuis qu’ils ont péri dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

« Recherchez les bons moments de la vie ~ 101 Dalmatiens », a-t-elle légendé une photo d’elle avec ses filles. Dans une photo solo d’elle-même, elle a légendé la photo : « Eh bien, qu’avons-nous ici ? Alors ils pensaient qu’ils pouvaient déjouer Cruella ? » ~ 101 Dalmatiens. Sa fille aînée Natalia a également eu son propre instantané sur la page de sa mère.Vanessa a également habillé les plus jeunes filles en fées papillon.

Vanessa a récemment remporté une victoire légale. Elle affronte les responsables de LA qui sont chargés de prendre des photos sur le site de l’accident de son mari et de sa fille qui ont été divulgués au public. Vanessa a maintenant la possibilité d’entendre le témoignage sous serment des premiers intervenants qui seraient responsables. Elle poursuit le comté de LA à la suite de la fuite des photos des corps de Kobe, Gianna et de sept autres personnes dans divers médias.

Vanessa dit qu’elle et sa famille ont souffert d’une détresse émotionnelle ajoutée à la douleur incommensurable causée par la mort de Kobe et Gianna. Elle était mortifiée par les photos horribles. Vanessa réclame également des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et négligence.

Dans une déclaration obtenue par Eyewitness News à Los Angeles, le département du shérif exprime son engagement dans le processus, notant : la lumière du jour », rapporte Rolling Out.

L’avocat du comté de LA n’est pas d’accord avec la décision du juge. « Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision du tribunal, nous mettrons à la fois le shérif et le chef des pompiers disponibles pour déposition », lit-on dans une déclaration de Skip Miller, un avocat représentant le comté, selon Eyewitness News. « Leur témoignage ne changera pas le fait qu’il n’y a aucune preuve que des photos prises par les premiers intervenants du comté aient été diffusées publiquement. »