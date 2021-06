Vanessa Bryant claque Nike après des photos de la surface de la chaussure hommage à Gianna en ligne .

Dans un récent post sur Instagram, Vanessa Bryant a claqué Nike après que des photos d’une chaussure hommage à sa défunte fille Gianna soient apparues en ligne.

Mercredi 2 juin, Vanessa Bryant a utilisé son compte Instagram pour appeler publiquement Nike. Plus d’un an après Kobe Bryant et Gianna BryantAprès le décès tragique de Nike, des photos de baskets hommage Nike non autorisées ont fait surface. Comme theGrio l’a signalé précédemment en avril, la succession de Bryant et Kobe Bryant a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Nike lorsqu’il était en place.

Maintenant, Bryant a partagé une publication sur son Instagram appelant Nike après que des photos de chaussures qu’elle a aidé à concevoir soient apparues sur Internet, même si elles n’étaient pas disponibles à la vente.

Vanessa Bryant s’exprime au nom de l’intronisé de la promotion 2020, Kobe Bryant, lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du basket-ball 2021 au Mohegan Sun Arena le 15 mai 2021 à Uncasville, Connecticut. (Photo de Maddie Meyer/.)



Dans la publication Instagram, Bryant a détaillé son expérience en aidant à concevoir la chaussure MAMBACITA et pourquoi elle n’est pas disponible à la vente. Elle a écrit : « C’est une chaussure sur laquelle j’ai travaillé en l’honneur de ma fille, Gianna. Elle allait s’appeler la chaussure MAMBACITA en tant que coloris noir et blanc exclusif sur les chaussures de son papa. J’ai choisi les couleurs en l’honneur de son uniforme, le numéro 2 qu’elle portait tout comme son uniforme, le motif intérieur, Kobe et Gigi au dos en or au lieu de la signature de Kobe, les détails intérieurs de la chaussure (papillon, ailes, halo), etc. . “

Elle a poursuivi dans la publication en écrivant: «Les chaussures MAMBACITA ne sont PAS approuvées pour la vente. Je voulais qu’il soit vendu pour honorer ma fille avec TOUS les bénéfices au profit de notre fondation @mambamambacitasports mais je n’ai pas re-signé le contrat Nike pour vendre ces chaussures. (Les chaussures MAMBACITA n’ont pas été approuvées pour être fabriquées en premier lieu.) Nike n’a envoyé aucune de ces paires à moi et à mes filles.

Elle a conclu dans le message: “Je ne sais pas comment quelqu’un d’autre a mis la main sur des chaussures que j’ai conçues en l’honneur de ma fille, Gigi et nous non. J’espère que ces chaussures ne seront pas vendues », avant de taguer directement Nike. Dans la deuxième photo du post, elle révèle la photo de quelqu’un tenant les baskets MAMBACITA.

La décision de la succession de Bryant de se séparer de Nike n’aurait pas été « prise à la légère » et provenait de la « frustration de Vanessa envers Nike ». ESPN a rapporté à l’époque: «Bryant et le domaine étaient devenus frustrés par Nike limitant la disponibilité des produits Kobe pendant sa retraite et après sa mort en janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère. Il y avait aussi de la frustration face au manque de disponibilité des chaussures Kobe dans les tailles pour enfants, selon des sources. »

