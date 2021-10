Vanessa Bryant dépose la marque ‘KB24’ et planifie l’empire des sports et du divertissement de Kobe

Kobe BryantL’héritage de vivra sous la forme de médias, de vêtements, de cartes à collectionner et plus encore … avec Vanessa Bryant dépôt de la marque « KB24 » pour créer un empire du sport et du divertissement autour du nom de son défunt mari.

TMZ Sports a appris … Vanessa a soumis des documents plus tôt ce mois-ci pour verrouiller la marque pour les objets de collection numériques, les sites Web, les camps d’entraînement, les plateformes de diffusion, les podcasts, les émissions de télévision, les films, les documentaires et la musique … ainsi que les cartes de sport, la nourriture/ contenants de boissons et t-shirts.

Kobe, Inc. – la société de la légende des Lakers – est répertorié comme le demandeur du dépôt … avec Vanessa signant comme président de l’entreprise.

Cette décision fournit presque certainement un modèle pour ce que la famille Bryant prévoit de faire à l’avenir … avec la marque « KB24 » sur le point d’entrer dans un certain nombre de points de vente.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Vanessa a décidé de couper les ponts avec Nike, le partenaire de longue date de Kobe pour les baskets et les vêtements, après des problèmes d’argent et de disponibilité des chaussures.

Il semble que la marque « KB24 » cherchera à se développer sans le Swoosh … nommant un grand nombre de vêtements dans l’application – bien que les chaussures ne soient PAS répertoriées.

Cependant, Vanessa déposé pour « Mamba and Mambacita » en mars … avec l’intention de l’utiliser pour des vêtements et des chaussures, ce qui pourrait expliquer pourquoi « KB24 » ne se concentre peut-être pas sur les baskets.

« KB24 » s’ajoute à la liste croissante des marques déposées par la succession du Temple de la renommée depuis Kobe et Gigi‘s morts tragiques de retour en janvier 2020 … y compris « Mamba Sports Academy », « Mambacita », « Lady Mambas », « Lil Mambas » et plus encore.