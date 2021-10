Vanessa Bryant dépose la marque ‘KB24’ pour représenter l’entreprise sportive de Kobe : rapport

Vanessa Bryant a travaillé dur pour garantir le nom de son défunt mari, NBA Hall of Famer Kobe Bryant, vit sur. Selon TMZ, sa dernière tentative consisterait à déposer la marque « KB24 ».

Bryant aurait déposé des documents pour la marque « KB24 », les initiales de Kobe et le numéro de maillot qu’il portait pour la seconde moitié de ses 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles. Le terme sera apparemment utilisé comme image de marque pour une entreprise de sport et de divertissement dirigée par Vanessa.

Kobe Bryant et Vanessa Laine Bryant assistent à Tribeca Shorts: Animated Shorts organisé par Whoopi Goldberg lors du Tribeca Film Festival 2017 au SVA Theatre le 22 avril 2017 à New York.



La société, appelée Kobe Inc., devrait inclure plusieurs départements, disciplines et entités, tels que des documentaires, des cartes à collectionner, de la musique, des podcasts, des émissions de télévision, des sites Web et des camps d’entraînement. « KB24 » est la dernière d’un certain nombre de marques déposées et obtenues par Vanessa et la famille Bryant depuis la mort tragique de Kobe et de sa fille. Gianna dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020.

Les marques déposées précédentes incluent « Mambacita », « Lady Mambas », « Lil Mambas » et « Mamba Sports Academy », comme indiqué précédemment par theGrio. Ceux-ci sont dérivés du surnom de basket-ball de Kobe, « The Black Mamba ». En mai 2020, la Mamba Sports Academy, où Kobe entraînait l’équipe de basket-ball de Gianna, a supprimé le mot « mamba » de son nom pour respecter la demande de Vanessa, comme le rapporte CBS News.

Kobe Bryant en 2019.



Vanessa a également rompu les liens avec Nike Brand, qui avait un contrat avec Kobe pour sortir ses chaussures et ses vêtements au cours de sa vie. Après l’expiration du contrat, Vanessa a annoncé qu’elle ne le renouvellerait pas, citant la société limitant l’accès aux chaussures et aux produits de Kobe après sa mort.

« Mon espoir sera toujours de permettre aux fans de Kobe d’obtenir et de porter ses produits », a déclaré Vanessa dans un communiqué en avril. « Je vais continuer à me battre pour ça. Les produits de Kobe se vendent en quelques secondes. Cela dit tout. J’espérais forger un partenariat à vie avec Nike qui reflète l’héritage de mon mari. Nous ferons toujours tout notre possible pour honorer l’héritage de Kobe et Gigi. Cela ne changera jamais.

Au cours de sa vie, Kobe lui-même a tenté d’utiliser « mamba » comme image de marque dans plusieurs points de vente. Président des Lakers Jeanie Buss a déclaré sur le podcast Inside the Green Room que Kobe avait conçu le maillot Black Mamba Laker que l’équipe portait lors de leur championnat en 2020.

Kobe Bryant pose avec sa famille

Vanessa avait annoncé le lancement de la ligne de vêtements de sport « Mambacita » en mai, comme précédemment rapporté par le Grio. Le produit des vêtements a été reversé à la Fondation Mamba et Mambacita Sports, une organisation à but non lucratif conçue pour créer un «impact positif pour les athlètes mal desservis et les jeunes femmes dans le sport», selon son site Web.

