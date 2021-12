Vanessa Bryant dit qu’elle se sent «malade» à l’idée de députés «ébahis» à Kobe, photos de Gianna

Vanessa Bryant a déposé une déclaration en réponse à une requête du département du shérif du comté de Los Angeles pour que son action en justice contre eux soit rejetée.

TMZ a obtenu une copie des documents dans lesquels Bryant prétend avoir spécifiquement demandé au shérif Alex Villanueva pour s’assurer qu’aucune photo ne serait prise de son mari décédé, icône de la NBA Kobe Bryant et leur fille de 13 ans, Gianna, après que les deux et sept autres personnes aient été tuées dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020.

Vanessa Bryant parle au nom de son défunt conjoint, Kobe Bryant, intronisé en classe de 2020, lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du basket-ball 2021 en mai au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. (Photo : Maddie Meyer/.)

« Si vous ne pouvez pas ramener mon mari et mon bébé, assurez-vous que personne ne les prend en photo », a déclaré Bryant dans sa déposition, comme précédemment rapporté par l’Associated Press. « Et il a dit : ‘Je le ferai.’ Et j’ai dit : ‘Non, j’ai besoin que tu mettes au téléphone tout de suite, et j’ai besoin que tu m’assures de sécuriser la zone.’ »

Dans sa réponse, Bryant dit qu’elle a appris un mois plus tard qu’il y avait des photos des restes de son mari et de son enfant, et que plusieurs adjoints du shérif et pompiers les montraient aux gens. Elle a déclaré qu’entendre que les photos existaient l’avait plongée dans un « cycle constant de détresse » et que malgré les assurances que les photos avaient été sécurisées et nettoyées, elle avait des doutes.

« Cela me rend furieux que les personnes en qui j’ai confiance pour protéger la dignité de mon mari et de ma fille aient abusé de leur position pour obtenir des souvenirs de leur mort, comme si posséder des photos de leurs restes les rendait en quelque sorte spéciaux. J’imagine Kobe en train de surveiller ce qui s’est passé sur la scène de l’accident, et je suis submergé par la colère et l’émotion », maintient Bryant.

« Je me sens malade à l’idée que les députés et les pompiers aient été bouche bée devant des photos des corps de mon mari et de mon enfant sans aucune raison », a-t-elle ajouté. « Je ressens également une tristesse et une colère extrêmes en sachant que les photos des corps de mon mari et de ma fille ont fait rire lors d’une projection dans un bar et lors d’un banquet de remise de prix. »

Elle a noté qu’elle craignait constamment que les photos n’apparaissent et que Google demande « Kobe Bryant body » lorsqu’elle tape son nom. De plus, elle dit qu’elle a été approchée par des trolls qui prétendent avoir des copies des photos et les publieront.

La veuve a conclu sa déclaration en disant: «Pour le reste de ma vie, l’une des deux choses suivantes se produira : soit les photos en gros plan des corps de mon mari et de ma fille deviendront virales en ligne, soit je continuerai à vivre dans la peur que cela se produise. . «

Bryant a déposé une plainte fédérale contre le comté, alléguant une atteinte à la vie privée. Les responsables du comté ont tenté de lui faire subir une évaluation psychiatrique pour évaluer le niveau de sa détresse émotionnelle, mais un juge a rejeté cette requête le mois dernier.

