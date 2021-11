Vanessa Bryant dit que les preuves ont été détruites de manière inappropriée dans son procès contre le comté de Los Angeles. Selon PEOPLE, Bryant a déposé une requête affirmant que les photos divulguées de l’accident d’hélicoptère de janvier 2020 qui a tué son mari, la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, et leur fille de 13 ans Gianna ont été supprimées dans une « couverture » par le comté. Vanessa dit que le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, « a ordonné au personnel du département » de supprimer les photos « après que le département a reçu une plainte d’un citoyen selon laquelle un adjoint du shérif montrait des photos du site de l’accident dans un bar ».

« Le département du shérif et le service d’incendie ont pris des mesures positives pour détruire les preuves qui permettraient aux plaignants de découvrir toute l’étendue de leur inconduite », indique le dossier. « En détruisant les preuves au lieu de les conserver pour mener une enquête appropriée, les défendeurs ont empêché les plaignants de découvrir combien d’autres personnes ont vu des photos graphiques des cadavres de leurs proches. »

Si le juge fait droit à la requête de Vanessa, les jurés dans l’affaire seraient tenus de supposer que les photos ont été largement partagées car les preuves ont été détruites. « Alors que le comté continue d’avoir la plus profonde sympathie pour le chagrin que Mme Bryant a subi, la demande de sanctions de ses avocats est une tentative de détourner l’attention du fait qu’aucune des photos d’enquête de routine prises par les employés du comté n’a jamais été publique diffusé », a déclaré à PEOPLE Skip Miller, avocat du comté de Los Angeles.

Une plainte légale a été déposée par Vanessa l’année dernière contre le comté de Los Angeles, ainsi que les bureaux de son shérif et les pompiers. Le mois dernier, Vanessa a parlé de l’affaire dans une déposition préalable au procès et a déclaré : « L’impact de l’accident d’hélicoptère a été si dommageable, je ne comprends tout simplement pas comment quelqu’un peut ne pas avoir de respect pour la vie et la compassion, et, à la place, choisir de prendre cela possibilité de photographier des individus sans vie et impuissants pour leur propre amusement malade. »

Vanessa a également expliqué comment elle avait appris la mort de Kobe et Gianna. Elle a dit qu’un assistant a frappé à sa porte » et m’a dit qu’il y avait eu un accident et qu’il y avait cinq survivants. Et je lui ai demandé si Gianna et Kobe allaient bien. Et elle a dit qu’elle n’était pas sûre. Vanessa a alors reçu » RIP Kobe » sur son téléphone. Elle a essayé de se rendre sur le site de l’accident mais n’a pas pu à cause de la météo. C’est Villanueva qui lui a dit que Kobe et Gianna sont morts dans l’accident.