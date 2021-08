Vanessa Bryant et d’autres parents célèbres envoient leurs enfants à l’université

in

C’est la rentrée et certains étudiants célèbres sont sur le point de franchir une étape importante : l’université.

gymnaste olympique Sunisa “Suni” Lee, par exemple, a débuté sa première année à l’Université d’Auburn, et l’actrice d’Euphoria Tempête reid a commencé son premier semestre à l’Université de Californie du Sud.

Bien que le grand moment soit souvent rempli d’excitation, il peut également contenir des larmes alors que les parents regardent fièrement leurs enfants commencer ce prochain chapitre. Lorsque Nathalie Bryant est arrivée à l’USC pour le jour de l’emménagement, sa mère Vanessa Bryant a admis qu'”aujourd’hui était difficile” et a partagé une photo d’elle souriante avec Natalia et ses jeunes sœurs Bianka et Capricorne “avant que les larmes ne coulent.”

“Disparu [two-fingers emoji] pour toujours », a-t-elle écrit, faisant apparemment référence à son défunt mari Kobe Bryant et fille Gianna Bryant décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020. “Je t’aime @nataliabryant BE EPIC and FIGHT ON.”

Candace Cameron Bure a aussi pleuré après avoir envoyé son fils Maksim Bure en route pour l’école.

“En route vers l’université !!!” l’actrice a écrit à côté d’une photo du duo à l’aéroport. “Je suis tellement excitée pour lui, bien qu’en tant que maman, et lui étant le bébé, je suis tellement [crying emoji]. Allez @ maksim.bure Allez !! Sois grand pour Dieu !!”