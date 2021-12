Vanessa Bryant explique comment le partage de photos des restes de Kobe la tourmente

Vanessa Bryant dit sa peur et son anxiété face aux photos prises des restes de Kobé et Gianna Bryant durera éternellement – ​​se décomposant dans des détails déchirants comment et pourquoi.

La veuve de Kobe a déposé une déclaration dans le cadre de son procès en cours avec le comté de LA. Dans les documents, obtenus par TMZ, elle explique qu’elle a en fait demandé au shérif Alex Villanueva spécifiquement le 26 janvier, le jour de le crash, pour sécuriser le site du crash et ne permettre à personne de prendre des photographies de ce qui a été laissé derrière… ceci en apprenant qu’il n’y avait aucun survivant. Dans ses documents, elle dit avoir dit au shérif : « Si vous ne pouvez pas ramener mon mari et mon bébé, assurez-vous que personne ne les prenne en photo. »

Un mois plus tard, elle dit avoir appris que les adjoints du shérif et les pompiers étaient partage de photos prises des restes de Kobe et Gianna… précisément ce qu’elle voulait éviter. Vanessa dit qu’entendre cela l’a exaspérée et l’a également envoyée dans un cycle constant de détresse qu’ils auraient divulgué et diffusé en ligne.

Vanessa dit qu’elle a des raisons de croire qu’au moins 20 personnes différentes ont obtenu des copies des photos… et malgré l’assurance du comté qu’elles avaient toutes été sécurisées/nettoyées… elle dit qu’elle a de forts doutes.

Vanessa dit dans les documents qu’elle a déjà vu une photo montrant soi-disant les restes de son défunt mari, en disant: « Depuis que j’ai vu la photo, j’ai été tourmentée par l’idée de qui l’a prise et si elle représente mon mari. »

Elle ajoute : « Cela m’exaspère que les personnes en qui j’ai confiance pour protéger la dignité de mon mari et de ma fille aient abusé de leur position pour obtenir des souvenirs de leur mort, comme si posséder des photos de leurs restes les rendait en quelque sorte spéciaux. J’imagine Kobe en train de surveiller ce qui s’est passé. à cette scène d’accident, et je suis submergé par la colère et l’émotion. »

Et il y a plus… « Je me sens malade à l’idée que les députés et les pompiers aient été bouche bée devant des photos des corps de mon mari et de mon enfant sans aucune raison. Je ressens aussi une tristesse et une colère extrêmes en sachant que les photos des corps de mon mari et de ma fille ont fait rire lors d’une présentation dans un bar et lors d’un banquet de remise de prix. »

Elle souligne le fait que les photos peuvent être facilement stockées, transférées et conservées avec la technologie d’aujourd’hui – et s’inquiète constamment du fait que les photos font surface d’une manière ou d’une autre. Elle dit qu’elle est déclenchée lorsqu’elle tape le nom de Kobe dans Google et qu’une recherche suggérée de « corps de Kobe Bryant » apparaît. Elle dit également que les trolls la menacent en prétendant avoir les photos et en promettant de les publier – ce qui, selon elle, ajoute également de l’huile sur le feu.

Pour faire court, Vanessa dit qu’elle est profondément troublée qu’un jour ses enfants tombent sur les photos en faisant un projet d’arbre généalogique pour l’école… les photos des corps de mon mari et de ma fille deviendront virales en ligne, ou je continuerai à vivre dans la peur que cela se produise. »

Ses documents ont été déposés en réponse à la requête du comté pour que l’affaire soit rejetée.