Vanessa Bryant forcée de partager des dossiers médicaux dans le cadre d’un procès pour des photos d’accident d’hélicoptère

Vanessa Bryant doit remettre des dossiers de thérapie dans son procès pour des photos d’un accident d’hélicoptère impliquant son défunt mari Kobe Bryant et sa fille Gianna, selon TODAY. Vanessa poursuit le comté de Los Angeles et son bureau du shérif pour les images des corps des victimes que les employés du comté auraient « exhibés » à la suite de l’accident survenu le 26 janvier 2020.

Le juge a rendu sa décision après que les avocats du comté de Los Angeles ont demandé à Bryant de publier « tous les documents relatifs ou reflétant le conseil, la thérapie, la psychothérapie, la psychiatrie ou tout autre traitement de santé mentale fourni à Vanessa Bryant du 1er janvier 2010 à aujourd’hui. . » Les documents judiciaires ont déclaré que Bryant « a renoncé à son privilège de psychothérapeute-patient en mettant dans la controverse la détresse émotionnelle continue prétendument extraordinaire résultant des actions ou inactions des défendeurs liées à la photographie ».

Le juge d’instance américain Clark F. Eick a accueilli la requête mais n’a pas accepté que Bryant remette les dossiers des 10 dernières années. Au lieu de cela, le dossier thérapeutique devait dater de moins de cinq ans. Cela survient après que le tribunal a nié que Vanessa Bryant ait dû passer un examen psychologique sur les photos.

« Le comté continue de n’avoir que la plus profonde sympathie pour l’énorme chagrin que Mme Bryant a subi à la suite du tragique accident d’hélicoptère, a écrit l’avocat de Los Angeles Skip Miller dans un communiqué. « Notre requête pour accéder à son dossier médical, cependant, est une demande standard dans les procès où un plaignant exige des millions de dollars pour des réclamations de détresse émotionnelle. J’ai l’obligation de prendre cette mesure pour défendre le comté. »

Le mois dernier, dans une déposition, Bryant a expliqué que les photos n’auraient jamais dû être prises. « Je ne veux pas que mes petites filles ou moi ayons à voir leurs restes dans cette affaire », a déclaré Bryant. « Je ne pense pas non plus qu’il soit juste que les photographies aient été prises en premier lieu parce que c’est déjà assez difficile que je doive vivre ce chagrin d’amour et cette perte. Mais maintenant, vivre le reste de ma vie en ayant à craindre que ces photographies fassent surface est quelque chose que je dois gérer tous les jours. » Bryant a également déclaré qu’elle avait appris l’accident par l’assistant de la famille.

« Le deuil n’est pas linéaire. Chaque jour est différent et je fais de mon mieux pour faire sourire mes petites filles », a déclaré Bryant. « Je veux qu’ils vivent dans l’amour et non dans la perte. Et je fais un effort conscient pour essayer de montrer que tout va bien pour eux. »