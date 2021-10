Vanessa Bryant forcée par le comté de LA à passer un examen psychiatrique dans le cadre d’un procès

Vanessa Bryant (.)

*Comme nous l’avons signalé précédemment, à la suite de l’accident d’hélicoptère de 2020 qui a tué son mari, Kobe Bryant, et sa fille de 13 ans, Gianna, Vanessa Bryant a déposé une plainte contre le département du shérif du comté de Los Angeles et ses adjoints, les accusant d’avoir partagé des images du site de l’accident avec des personnes qui n’étaient pas impliquées dans l’affaire.

Son action demande des dommages-intérêts pour négligence, atteinte à la vie privée et imposition intentionnelle de détresse émotionnelle.

Selon un nouveau rapport de USA Today, le comté de Los Angeles tenterait de forcer Vanessa et d’autres membres survivants de la famille de l’accident d’hélicoptère mortel à se soumettre à des examens psychiatriques pour aider le comté à prouver un point critique dans leur différend juridique. Ils essaient de savoir si « Vanessa Bryant et les autres souffrent de détresse émotionnelle à cause des photos de leurs proches décédés partagées par les pompiers du comté et les employés du département du shérif après l’accident ? Ou est-ce que leur détresse émotionnelle provenait uniquement du tragique accident lui-même ? » Notes d’USA Today.

Vendredi, dans un dossier judiciaire, le comté a noté que Bryant et d’autres plaignants familiaux survivants poursuivaient le comté pour « des dizaines de millions de dollars uniquement sur la base de leur prétendue » détresse émotionnelle grave « ». Ils pensent que leur détresse n’a pas été causée par les employés du comté. ou toute photo du site d’un accident qui, selon elle, « n’a jamais été diffusée publiquement ».

