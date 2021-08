Vanessa Bryant, les célébrités rendent hommage à Kobe pour son anniversaire .

Vanessa Bryant a partagé un doux message à son défunt mari Kobe Bryant sur ce qui aurait été son 43e anniversaire.

Elle est allée sur sa page Instagram pour partager une photo du couple en train de s’embrasser à côté du trophée du championnat Larry O’Brien, accompagnée d’un message qui disait “Joyeux anniversaire, Papi. Te Amo por siempre. Amor Eterno 43.

Vanessa, qui a ouvertement exprimé son chagrin via les réseaux sociaux avec des photos de famille et d’anciennes vidéos, a également publié dans ses histoires Instagram une photo d’un bouquet de fleurs qu’elle a reçu du coéquipier des Lakers de son défunt mari, Pau Gasol.

Les fleurs avaient une carte attachée qui disait “Je pense à vous les gars. Joyeux anniversaire céleste à Kobe. Nous vous aimons tant! Amour, les Gasols.

Kobe Bryant et Vanessa Bryant assistent au Tribeca Film Festival 2017 au SVA Theatre le 22 avril 2017 à New York. (Photo de Nicholas Hunt/. pour le Tribeca Film Festival)

Au fil de la journée, Vanessa a reçu encore plus de fleurs envoyées par des amis et a continué à en publier des photos dans ses histoires Instagram.

Un bouquet de roses roses avec une note de Khloe kardashian lire « Je pense toujours à toi. Khloé.

Ciara et Russell Wilson a également envoyé un arrangement de roses rouges avec une carte qui disait « Ce jour-là, une légende est née. Le monde était doté d’un homme doté d’une grande vision et d’un grand objectif. Un homme qui aimait sa famille. Un héros pour nous tous. Nous t’aimons. Toujours ici pour toi. J’adore les Wilson.

Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, ont été tués dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020 à Calabasas, en Californie. Sept autres victimes, dont le pilote, accompagnaient les Bryants dans leur hélicoptère. Il n’y a eu aucun survivant.

Une vague d’hommages est venue du monde entier en souvenir du défunt Hall of Famer et lauréat d’un Oscar.

Joyeux 43e anniversaire Kobe, pas un jour ne passe sans qu’on pense à toi. L’héritage que vous avez laissé a inspiré et continuera d’inspirer des millions de personnes. Tu nous manques chaque jour ; nous penserons davantage à vous aujourd’hui alors que vous fêtez au paradis 😇 #lakeshow #MambaForever 💜💛🐍♾ pic.twitter.com/3QpNULTgwl – 💜Global Laker Fans💛 (@GlobalLakerFans) 23 août 2021

Des célébrités et ses pairs de la NBA, y compris Dwyane Wade et bien d’autres, ont exprimé leur amour pour le « Black Mamba » avec des messages sincères.

Sur Twitter, Wade a partagé une bobine avec les faits saillants de Kobe, sous-titrée « Mamba Forever. Joyeux anniversaire grand frère. Il l’a terminé avec des emojis cœurs violets et jaunes.

Bryant a été intronisé à titre posthume au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en mai.

Vanessa a accepté en son nom.

“J’évitais toujours de faire l’éloge de mon mari en public, car j’avais l’impression qu’il recevait suffisamment d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité”, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de consécration. “En ce moment, je suis sûr qu’il rit au paradis, parce que je suis sur le point de le féliciter en public pour ses réalisations sur l’une des scènes les plus publiques.”

Elle a poursuivi: «À tous nos amis proches et à notre famille qui ont été présents pour mes filles et moi, merci. C’était juste un, et il faut un village. Mais sachez que votre gentillesse et votre amour ne passent pas inaperçus. Je sais que Kobe est reconnaissant que vous soyez tous là pour ses filles. Nous vous aimons tous et vous sommes éternellement reconnaissants. »

La star de la NBA laisse dans le deuil Vanessa et leurs trois autres filles, Nathalie, 18, Bianka, 4 et Corsaire, 2, avec ses parents Joe et Pam Bryant, et ses soeurs, sharia et Shaya.

