Vanessa Bryant met fin à la bataille juridique avec sa mère

in

Peu de temps après cet événement tragique, sa propre mère a déposé une plainte contre elle en réclamant 200 000 $ pour avoir travaillé comme baby-sitter pour sa famille pendant près de 20 ans.

Sofia Laine a affirmé qu’elle avait été pendant longtemps l’assistante personnelle de son gendre décédé sans recevoir d’argent en retour et qu’il avait “promis de prendre soin d’elle” pour le “reste de sa vie”.

Vanessa Bryant, dévastée par le manque de respect que les policiers et les pompiers ont eu envers l’accident de son mari et de sa fille. (KEVORK DJANSEZIAN / .)

Selon votre version des événements, Vanessa Il avait récemment pris une série de mesures pour retirer toute aide financière. Maintenant, les deux parties ont réussi à parvenir à un accord pour clore l’affaire, selon le portail TMZ, bien que les termes de celui-ci n’aient pas transpiré.

Tout au long du processus judiciaire qui vient de s’achever, Vanessa -qui a également trois autres filles, Natalia, 18 ans, Bianka, quatre ans, et Capri, deux ans, fruit de leur mariage, a toujours soutenu que sa mère essayait de “l’extorquer” et que Sofia “ne s’occupait qu’occasionnellement”. leurs petites-filles quand elles étaient plus jeunes, comme le font de nombreux grands-parents.