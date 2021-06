Vanessa Bryant offre à la grande sœur de Kobe une nouvelle Tesla ⋆ .

Kobe Bryantla sœur aînée Charia Washington reçu une douce surprise de sa belle-soeur Vanessa Bryant.

Cette surprise était une toute nouvelle Tesla blanche avec un arc rouge vif placé au centre du capot. Bryant, 38 ans, a partagé le moment passionnant sur Instagram jeudi.

« Surprise @shariawash ! Nous t’aimons!!!” Bryant a partagé. « Tunnel Tesla, la voici !! Vegas à Cali.

Washington, qui était à court de mots, a fondu en larmes en s’approchant de la voiture.

« J’ai terminé », a déclaré Washington. “Je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le prendre.”

Bryant a essuyé une larme sur le visage de sa belle-sœur alors que les membres de la famille partageaient cette précieuse occasion. Les larmes coulant toujours sur ses joues, Washington, 45 ans, est entrée dans la voiture remplie de joie.

“Oh mon Dieu… je dois faire tout le tutoriel”, a déclaré Washington alors qu’elle s’asseyait sur le siège du conducteur pour la première fois.

Bryant a partagé un aperçu de Washington explorant son nouveau trajet dans un autre article présentant une série de vidéos.

« Est-ce ma meilleure amie dans une Tessie ? » Bryant a déclaré dans une vidéo, citant Saweetie‘le sable Doja Chat’la chanson populaire “Best Friend”.

Washington a crié d’excitation lorsque Bryant lui a demandé si elle aimait sa nouvelle voiture. Elle est allée sur sa propre page Instagram pour partager sa nouvelle Tesla.

“OMG! C’est donc arrivé aujourd’hui ! Merci beaucoup V ! Je suis toujours sans voix ! C’est absolument incroyable”, a-t-elle écrit. “Je t’aime!!”

Des célébrités, des amis et des fans ont partagé l’enthousiasme sur le post de Bryant.

“Les deux beaux, à l’intérieur et à l’extérieur !!”, a écrit une personne.

« Je pleure avec elle ! @vanessabryant, cela a tiré sur toutes les cordes du cœur !” une autre personne a partagé.

“@kobebryant regarde ça en souriant”, a écrit une autre personne.

La famille a été au premier plan pour Bryant après le décès tragique de son défunt mari Kobe et de leur fille de 13 ans Gianna Bryant, qui a perdu la vie parmi sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dévastateur en Californie le 26 janvier 2020.

Bryant a déclaré à PEOPLE en mars que ses filles «fortes, résilientes, respectueuses et gentilles» Nathalie, 18, Bianka, 4 et Corsaire, 1, l’ont énormément aidée à traverser son chemin avec le deuil.

Comme theGrio l’a signalé précédemment, Bryant a été interviewé pour le numéro PEOPLE ‘Women Changing the World’, racontant exclusivement au magazine: “Cette douleur est inimaginable [but] il suffit de se lever et d’avancer. S’allonger dans son lit et pleurer ne changera pas le fait que ma famille ne sera plus jamais la même. Mais sortir du lit et avancer va rendre la journée meilleure pour mes filles et pour moi. C’est donc ce que je fais.

Bryant a travaillé sans relâche pour poursuivre le travail que Kobe a laissé derrière lui, aidant à cimenter son héritage tout en guérissant de la perte inimaginable. Elle aurait repris Granity Studios (la société multimédia de Kobe) et aurait également relancé son organisation caritative à but non lucratif sous le nom de Mamba & Mambacita Sports Foundation.

La fondation se consacre à « créer un impact positif pour les athlètes mal desservis et les jeunes femmes dans le sport » et « fournit un financement et des programmes sportifs aux athlètes mal desservis afin de leur permettre de participer à des sports scolaires et/ou de ligue qui enrichissent le développement socio-émotionnel et physique ».

Bryant a également révélé à PEOPLE que Kobe et Gianna l’inspiraient à aller de l’avant chaque jour, en déclarant: “Je suppose que la meilleure façon de le décrire est que Kobe et Gigi me motivent à continuer. Ils m’inspirent à essayer plus fort et à être meilleur chaque jour. Leur amour est inconditionnel et ils me motivent de tant de manières différentes.

