Vanessa Bryant pourrait être forcée de passer un examen psychologique pour un procès concernant les photos de l’accident de Kobe Bryant

Vanessa Bryant ne peut pas échapper à des problèmes juridiques depuis la perte tragique de son mari et de sa fille, Kobe et Gianna Bryant, décès. Le duo père-fille a péri dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020. Depuis, Vanessa se bat contre l’entreprise qu’elle juge responsable de la mort de ses proches. Sept autres personnes ont également perdu la vie dans l’accident.

LA essaie que le comté essaie maintenant de forcer Vanessa les autres membres survivants de la famille des victimes à se soumettre à des examens psychiatriques. Les examens pourraient aider à prouver que Vanessa et les autres ont souffert de détresse émotionnelle à cause de photos divulguées au public à la suite de l’accident – ou si la perte d’êtres chers a causé leur détresse émotionnelle.

USA Today rapporte que la société souhaite une ordonnance du tribunal pour révéler les dossiers médicaux dans le cadre de sa défense. Dans un dossier judiciaire déposé le vendredi 15 octobre, le comté de LA note que Bryant Vanessa et d’autres membres de la famille survivants de l’accident poursuivent le comté pour « des dizaines de millions de dollars uniquement sur la base de leur prétendue » détresse émotionnelle grave « . » Ils affirment que la détresse de la famille de la victime n’a pas été causée par les photos du site car elles » n’ont jamais été diffusées publiquement « .

« Malgré la mise en avant de leur état mental dans cette affaire, les plaignants refusent de se soumettre à des examens médicaux indépendants (IME) », déclare le comté dans son dossier. « Le comté présente cette requête pour contraindre les plaignants à effectuer des EMI, qui sont nécessaires pour évaluer l’existence, l’étendue et la nature des blessures émotionnelles présumées des plaignants. Les plaignants ne peuvent pas prétendre qu’ils souffrent de dépression, d’anxiété et de détresse émotionnelle grave, puis rechignent d’avoir à étayer leurs prétentions.

Sur une autre note, Vanessa a été aux prises avec un drame juridique avec sa mère, qui l’a accusée d’avoir renié un accord qu’elle prétendait que Kobe et Vanessa avaient conclu pour s’occuper d’elle financièrement. Le procès a finalement été rejeté, Vanessa déclarant que sa mère profitait d’une situation malheureuse et niait qu’elle et Kobe aient jamais promis de maintenir le mode de vie de sa mère.