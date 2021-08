Vanessa Bryant publie un tendre message pour l’anniversaire de Kobe Bryant, et pleurer n’est que naturel

Comme Vanessa Bryant, ceux qui connaissaient le mieux Kobe Bryant ont réfléchi et respectueux de son vaste héritage. Plus tôt cette année, l’ancien coéquipier Shaquille O’Neal a parlé franchement du premier anniversaire de la mort de Bryant. O’Neal, qui se décrit comme un « cookie dur », a fait cela en appelant et en vérifiant les parents de l’athlète décédé. Bien que la relation entre les deux n’ait pas toujours été solide, ils se sont finalement réconciliés au moment où Bryant est décédé, et il est clair qu’O’Neal se souciait beaucoup de son ami et collègue.