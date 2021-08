Vanessa Bryant règle le procès intenté contre elle par sa propre mère

Vanessa Bryant, veuve de Kobe Bryant, et sa mère, Sofia Laine, ont réglé un procès intenté par Laine contre sa fille l’année dernière. Laine a affirmé que Bryant lui devait 200 000 $ et l’a expulsée de la maison que Kobe a achetée pour elle. Bryant a contesté l’affirmation de Laine selon laquelle elle a travaillé comme nounou pour Bryant et Kobe pendant près de 20 ans. Les termes du règlement n’ont pas été divulgués, rapporte TMZ.

En septembre 2020, Laine a accordé une interview en larmes à El Gorda y La Flaca d’Univision, affirmant que Bryant l’avait expulsée de la maison après la mort de Kobe en janvier 2020. “Elle m’a dit:” J’ai besoin que vous sortiez de cette maison. Elle m’a également dit qu’elle voulait sa voiture et qu’elle la veut maintenant”, a déclaré Laine dans l’émission.

Deux mois après cette interview, Laine a déposé une plainte contre Bryant. Elle a affirmé qu’elle travaillait sans rémunération en tant qu'”assistante personnelle et nounou de longue date” pour Bryant et Kobe, ajoutant que la star des Los Angeles Lakers “avait promis de s’occuper” de sa belle-mère pour le “reste de sa vie”, selon documents obtenus par les PERSONNES. “Malheureusement, les promesses de Kobe Bryant n’ont pas vu le jour car il est maintenant décédé, et Vanessa Bryant a pris toutes les mesures possibles pour annuler et annuler toutes les promesses de Kobe Bryant faites à [Laine]”, lit-on dans le procès. “Vanessa Bryant n’avait pas l’intention d’honorer les déclarations, les accords et les promesses des Bryants à aucun moment.” Laine a affirmé qu’on lui devait 200 000 $, sur la base d’un taux de 96 $ de l’heure.

En réponse au procès, Bryant a accusé sa mère de “continuer à essayer de trouver des moyens d’extorquer une manne financière à notre famille”. Elle a dit que sa mère n’avait “jamais” été l’assistante personnelle et la nounou de Kobe. “J’ai toujours été une mère au foyer et mon mari et moi étions les soignants à temps plein de nos filles”, a déclaré Bryant dans un communiqué en décembre.

“Pendant près de deux décennies, nous avons fait en sorte que ma mère vive dans nos propriétés voisines, sans frais pour elle, car elle avait affirmé qu’elle n’avait pas d’argent pour acheter sa propre maison après son divorce”, a déclaré Bryant à PEOPLE dans un déclaration. “Mon mari et moi pensions qu’il valait mieux qu’elle ne vive pas dans notre maison. Elle surveillait nos filles de temps en temps, tout comme la plupart des grands-parents. Elle ne s’occupait pas des problèmes commerciaux ou des dépenses.” Bryant a ajouté que sa mère “ne gardait qu’occasionnellement” elle et les filles aînées de Kobe.

“Ses affirmations sont évidemment fausses mais j’ai quand même essayé, à plusieurs reprises, d’arranger les choses avec ma mère”, a poursuivi Vanessa. “Contrairement à ce qu’elle dit, je n’ai pas quitté mes enfants depuis l’accident sauf pour visiter le cimetière pour prendre des dispositions.”

Vanessa a affirmé qu’elle cherchait une nouvelle maison pour Laine au début de 2020, la semaine avant l’interview d’Univision. Elle a accusé Laine d’avoir essayé « d’obtenir plus d’argent que mon mari et moi n’en avons jamais dépensé pour subvenir à ses besoins de son vivant » et a qualifié le procès de « frivole, honteux et incroyablement blessant ».

Kobe, 41 ans, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’hélicoptère en Californie le 26 janvier 2020. Bryant a également trois autres enfants de son mariage avec Kobe, Natalia, 18 ans ; Bianka, 4 ans ; et Capri, 2. Bryant et Vanessa se sont mariés en 1999.