Vanessa Bryant remporte une décision dans le procès du comté de LA sur des images de l’accident de Kobe

La veuve de Kobe Bryant a remporté une victoire juridique dans son procès contre le comté de Los Angeles pour les photos divulguées de son mari décédé et de leur fille adolescente Gianna.

Vanessa Bryant a demandé au shérif du comté et au chef des pompiers de répondre aux questions sous serment sur les photos du site de l’accident d’hélicoptère dans le cadre d’une action civile intentée par Bryant et les membres de la famille des autres victimes qui ont péri, rapporte USA TODAY Sports.

Vanessa Bryant s’exprime au nom de l’intronisé de la promotion 2020, Kobe Bryant, lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du basket-ball 2021 au Mohegan Sun Arena le 15 mai 2021 à Uncasville, Connecticut. (Photo de Maddie Meyer/.)



Kobe et sept autres personnes, dont sa fille de 13 ans Gianna, ont été tuées le 26 janvier 2020 lorsque l’hélicoptère à bord duquel ils se trouvaient, en route pour un tournoi de basket-ball féminin, s’est écrasé dans les collines à l’ouest de Los Angeles par temps brumeux. Les responsables fédéraux de la sécurité ont blâmé l’erreur du pilote pour l’épave.

Vanessa a déclaré qu’elle avait appris leur décès sur les réseaux sociaux – quelques heures avant de recevoir la confirmation officielle du département du shérif de Los Angeles.

Mardi, le juge d’instance américain Charles Eick a accédé à la demande de Vanessa et a décidé que le shérif du comté de LA Alex Villanueva et chef des pompiers du comté Daryl Osby devra témoigner avant le procès sur les photos que les premiers intervenants ont prises sur le site de l’accident. Les photos ont causé une détresse émotionnelle aux membres de la famille de la victime, selon des documents judiciaires consultés par le New York Post.

La décision est un coup dur pour le comté, qui a cherché à bloquer le témoignage de Villanueva et Osby, arguant qu’ils sont à la tête d’agences gouvernementales et que ces personnes « ne sont normalement pas soumises à une déposition, sauf circonstances extraordinaires ».

Kobe Bryant et Vanessa Laine Bryant (Photo de Nicholas Hunt/. pour le Tribeca Film Festival)

Cette exemption protège les fonctionnaires « d’une découverte qui pèsera sur l’exercice de leurs fonctions, en particulier compte tenu de la fréquence à laquelle ces fonctionnaires sont susceptibles d’être nommés dans des poursuites judiciaires ».

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision du tribunal, nous mettrons à la fois le shérif et le chef des pompiers disponibles pour déposition », lit-on dans la déclaration de l’avocat. Passer Miller, qui défend le comté. « Leur témoignage ne changera pas le fait qu’il n’y a aucune preuve que des photos prises par les premiers intervenants du comté aient été diffusées publiquement. »

Vanessa a déclaré qu’elle avait supplié Villanueva de s’assurer que personne ne prenait de photographies du site. Son procès fédéral contre le comté affirme qu’elle a connu une «grave détresse émotionnelle» qui a aggravé le traumatisme de la perte de son mari et de sa fille. Le procès soutient que les premiers intervenants, y compris les pompiers et les adjoints du shérif, ont partagé des photographies du corps de Kobe avec un barman et ont fait circuler «des photos gratuites des enfants, des parents et des entraîneurs décédés».

« Villanueva a personnellement promis à Mme Bryant qu’il protégerait les restes de son mari et de sa fille de la profanation par des photographes non autorisés », a déclaré le document juridique soumis par l’avocat de Bryant, Luis Li. « Il a personnellement décrit le partage de photos de restes humains par des agents des forces de l’ordre comme un problème aussi ancien que l’appareil photo Polaroid, et il a noté que les agents de police gardaient ce qu’on appelle des » livres de décès » de ces photos. «

Dans le cadre de la bataille juridique, le comté de Los Angeles cherche à exiger des évaluations psychiatriques pour Vanessa et d’autres afin de déterminer s’ils ont vraiment souffert de détresse émotionnelle à cause d’images qui n’apparaissaient pas dans la couverture médiatique traditionnelle ou dans des rapports publiés sur la mort de Kobe.

