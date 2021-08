in

Vanessa Bryant résout le procès de sa mère. La veuve de Kobe Bryant a réglé le procès de sa mère Sofia – qui, selon elle, lui devait de l’argent pour les 20 années où elle a travaillé pour sa fille et la star de la NBA.

La mère de Vanessa, Sofia Lane, avait affirmé qu’elle avait travaillé comme baby-sitter pour Vanessa et Kobe pendant près de 20 ans et avait déclaré qu’on lui devait 200 000 $. Elle a également dit que Kobe avait promis de s’occuper d’elle pour le reste de sa vie (la sienne) et qu’après la mort de Kobe, Vanessa l’avait chassée de la maison que Kobe avait soi-disant achetée pour elle. La mère de Vanessa est allée à une interview avec Univisión pour raconter cela en larmes.

Vanessa a qualifié le procès de « frivole, embarrassant et incroyablement blessant ». Elle a dit “” Mon mari n’a jamais rien promis à ma mère, et il serait très déçu de son comportement et de son manque d’empathie. “

Et à propos de l’argent que la famille lui devait pour son travail de baby-sitter, Vanesa a déclaré: “Je la soutiens depuis près de 20 ans, et elle n’a jamais été l’assistante personnelle ou la baby-sitter de Kobe.”

« En fait, elle s’occupait parfois de mes filles aînées quand elles étaient petites. “Pendant dix ans, nos filles ont été étudiantes et athlètes à temps plein et je n’ai eu d’autre enfant qu’en 2016.”

Selon TMZ, les termes du règlement n’ont pas été divulgués, mais le procès est maintenant terminé. Evidemment, il s’agit d’argent… toujours…

