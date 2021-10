Vanessa Bryant révèle comment elle a appris la mort de Kobe et Gianna

Avant qu’elle ne fasse sa déposition, les avocats de Vanessa avaient fait valoir dans un dossier judiciaire que de tels examens étaient « cruels », selon le New York Times, qui a d’abord rapporté l’histoire. En interrogeant la femme de Kobe sur Zoom, un avocat représentant le comté de Los Angeles lui a dit : « Ce n’est pas du harcèlement. C’est juste un procès. Et je suis vraiment désolé de vous faire subir ça, mais comme je l’ai dit au début, j’ai faire mon travail. » Vanessa a répondu : « Je ne devrais pas avoir à vivre ça. »

L’avocat du comté de Los Angeles lui a également demandé de regarder des images et des messages graphiques, certains photoshopés, qui lui avaient été envoyés sur les réseaux sociaux, tout en essayant de faire valoir que d’autres que les adjoints du shérif avaient causé sa détresse émotionnelle. La transcription de la déposition indique que Vanessa a mis sa main devant la caméra et a déclaré qu’elle ne voulait pas regarder.

Vanessa a également confirmé qu’elle n’avait personnellement vu aucune photo des restes de son mari et de sa fille. Elle a ajouté qu’elle avait en sa possession les vêtements que Kobe et Gianna portaient pendant l’accident, ajoutant : « J’ai dû récupérer tous leurs objets parce que je sais que les gens sont malades et j’aimerais les prendre en photo et les partager. »

« Ils ont beaucoup souffert », a-t-elle ajouté à propos de Kobe et Gianna. « Et si leurs vêtements représentent l’état de leur corps, je ne peux pas imaginer comment quelqu’un pourrait être insensible et n’avoir aucun respect pour lui ou nos amis, et simplement partager les images comme s’il s’agissait d’animaux dans la rue. »