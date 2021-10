Vanessa Bryant révèle le moment où elle a appris la mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianna

Vanessa Bryant a révélé comment elle avait appris la mort de son mari, la star à la retraite des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, et de leur fille, Gianna Bryant, dans une nouvelle déposition devant le tribunal plus tôt ce mois-ci. Bryant a déclaré qu’une assistante avait frappé à sa porte pour partager la nouvelle, et alors qu’elle essayait d’appeler son mari, elle a commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux indiquant « RIP Kobe ». Le témoignage a été enregistré dans le cadre de son procès contre le comté de Los Angeles, alléguant qu’elle et sa famille ont souffert de détresse émotionnelle après qu’il a été signalé que les adjoints du shérif du comté de Los Angeles ont pris des photos du site de l’accident d’hélicoptère où Kobe, Gianna et sept autres sont morts, et les partageaient entre eux.

L’assistante a frappé à la porte de Bryant le 26 janvier 2020 pour lui dire que l’hélicoptère transportant Kobe et Gianna s’est écrasé. « Elle m’a dit qu’il y avait eu un accident et qu’il y avait cinq survivants », a déclaré Bryant le 12 octobre, selon des documents judiciaires obtenus par le Los Angeles Times après le dépôt d’une transcription devant le tribunal vendredi. « Et je lui ai demandé si Gianna et Kobe allaient bien. Et elle a dit qu’elle n’était pas sûre. » Bryant a appelé Kobe, mais personne n’a décroché le téléphone. Elle a alors appelé sa mère, lui demandant de venir s’occuper de ses plus jeunes enfants. Lorsqu’elle a essayé de rappeler Kobe, elle a soudainement commencé à recevoir des notifications sur son téléphone, « en disant RIP Kobe. RIP Kobe. RIP Kobe », a déclaré Bryant.

Après avoir reçu les messages « RIP Kobe », Bryant est allé chercher sa fille Natalia, qui suivait un cours de préparation au test d’entrée à l’université. Ensuite, elle s’est rendue à l’aéroport et a essayé de monter dans un hélicoptère pour pouvoir voler du comté d’Orange à Calabasas, où l’hélicoptère transportant Kobe, Gianna et sept autres personnes s’est écrasé. L’un des propriétaires d’hélicoptères lui a dit que c’était impossible en raison des « mauvaises » conditions météorologiques, a déclaré Bryant.

Le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, a ensuite récupéré Bryant et l’a conduite à la station Malibu-Lost Hills du département du shérif du comté de LA. Elle n’arrêtait pas de demander si Kobe et Gianna allaient bien, mais « personne ne m’a répondu », a-t-elle dit. Après avoir noté à quel point la situation était chaotique à la gare, Bryant a déclaré que le shérif Alex Villanueva lui avait finalement dit que Kobe et Gianna étaient morts dans l’accident.

Villanueva a demandé s’il pouvait faire quelque chose pour elle, et elle s’est souvenue lui avoir demandé de sécuriser la zone et de s’assurer que personne ne prenait de photos des restes de Kobe et Gianna. Bryant a insisté pour que le shérif appelle les lieux pour s’assurer que tout était sécurisé, et il lui a dit plus tard que la zone était sécurisée. Des semaines après l’accident, le Los Angeles Times a rapporté que les députés avaient pris des photos du site de l’accident et les avaient partagées.

Bryant a déposé une plainte contre le comté de LA l’année dernière et a accusé Villanueva de ne pas enquêter. Son équipe juridique essaie de faire déposer Villanueva et le chef des pompiers du comté de LA, Darly Osby. Les avocats du comté souhaitent que Bryant passe un examen médical indépendant avant le début du procès en février, car ils soutiennent qu’elle ne pourrait pas ressentir une détresse grave à cause de photos qu’elle n’a pas vues elle-même. L’avocat du comté de LA, Skip Miller, a noté qu’aucune des photos prises par les premiers intervenants n’avait été divulguée au public.

Dans le dossier judiciaire de vendredi, les avocats de Bryant ont fait valoir qu’un examen médical était invasif et inutile, et ont indiqué que le témoignage prouvait qu’elle était en détresse. « Les tactiques du comté sont simplement une tentative cruelle d’extorquer un prix aux victimes pour obtenir des comptes », ont écrit ses avocats. « Plutôt que d’assumer la responsabilité de la conduite que le shérif lui-même a qualifiée de » extrêmement inapproprié » et de » dégoûtant « , le comté a choisi de tout mettre en œuvre pour rendre l’affaire aussi douloureuse que possible. »