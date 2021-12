Vanessa Bryant révèle qu’elle vit dans la « peur » de la fuite de photos du crash de Kobe à la suite de railleries

Vanessa Bryant a un procès en cours avec le comté de Los Angeles concernant les photos de l’accident d’hélicoptère qui a tué son mari, la star des Los Angeles Lakers Kobe Bryant et leur fille Gianna en janvier 2020. Et dans un nouveau dossier judiciaire cette semaine qui a été obtenu par le Washington Post, Vanessa a décrit vivre dans la peur que les photos ne deviennent virales. Elle a décrit la détresse continue due au fait que les photos ont été diffusées.

« Ces adjoints et pompiers ont pris la pire chose qui me soit jamais arrivée – la pire chose qui puisse arriver à une mère ou à un conjoint – et l’ont aggravée », a déclaré Bryant dans le dossier, selon Yahoo Sports. « Je ne pourrai jamais me débarrasser de l’angoisse de savoir que les responsables qui sont censés nous protéger ont traité Kobe et Gianna avec un tel manque de respect.

« Pour le reste de ma vie, l’une des deux choses suivantes se produira : soit les photos en gros plan des corps de mon mari et de ma fille deviendront virales en ligne, soit je continuerai à vivre dans la peur que cela se produise. » Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que les membres de son département avaient pris des photos et les avaient partagées dans des paramètres personnels. En mars 2020, Villanueva a déclaré que huit députés qui avaient pris les photos les avaient supprimées.

« C’était ma priorité n°1, c’était de m’assurer que ces photos n’existent plus », a déclaré Villanueva à NBC4 à l’époque. « Nous avons identifié les députés impliqués, ils sont venus seuls à la station et ont admis qu’ils les avaient pris et qu’ils les avaient supprimés. Et nous sommes satisfaits que les personnes impliquées l’aient fait. » Le comté pense que Bryant souffre de détresse émotionnelle parce qu’elle a perdu son mari et sa fille, pas à cause des photos. Bryant a affirmé qu’elle avait été raillée en ligne par des personnes menaçant de divulguer les photos ou de « publier de fausses images du cadavre de mon mari ».

« Le partage gratuit s’est poursuivi dans les jours et les semaines suivants et a inclus une conduite aussi scandaleuse que d’afficher les photos dans un bar tout en mimant un démembrement et de montrer les photos autour d’un cocktail lors d’un gala de remise des prix », selon un dossier séparé de l’équipe juridique de Bryant. « Un adjoint a éclaté de rire en partageant les photos ; un autre a décrit les restes des victimes de l’accident comme des » hamburgers « et des » tas de viande « . »