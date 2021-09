Vanessa Guzmán a de nouveau remporté un concours international de culturisme – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Vanessa Guzman Il a surpris ses adeptes avec son programme d’entraînement physique pour augmenter ses muscles, ce qui lui a permis de participer à des compétitions de musculation ; ce week-end, l’actrice a réussi à obtenir la première place d’un concours qui s’est déroulé aux États-Unis.

L’ancienne candidate de Miss Univers face à divers représentants du monde aptitude. Avant l’événement NPC North American Championship qui s’est tenu le samedi 4 septembre, Vanessa a partagé plusieurs images sur ses réseaux sociaux où vous pouvez voir l’actrice posant en bikini et montrant ses grands muscles en plus de plusieurs vidéos où elle montre ses routines et la préparation du défilé devant les juges et le public.LA PUBLICITÉ

Guzmán a été vue sans maquillage puis complètement fixée avec son maquillage, également avec ses longs cheveux qui la caractérisent. Dans la publication suivante du protagoniste de Célibataire avec filles a partagé la vidéo du moment où elle est couronnée gagnante du concours de musculation, en plus d’ajouter un message de remerciement à toutes les personnes qui l’ont soutenue.C’est la photo que l’actrice a partagée un jour après la tenue du concours aux États-Unis (Photo : Instagram / @vanessaguzmann)

« Je n’ai pas de mots, merci à tous pour votre soutien. La nutrition est la partie la plus importante de tout programme; il n’y a pas de type d’entraînement qui fonctionne sans un bon régime alimentaire. Merci de m’avoir permis de faire partie de cette équipe. Je vais continuer à travailler dur pour en faire plus ».

Lorsque Vanessa a participé au concours Coupe du corps Vallarta, tenue à Puerto Vallarta, Jalisco, a réussi à obtenir trois médailles; deux d’or et un de bronze. C’est à travers ses histoires Instagram que Vanessa a non seulement donné un aperçu de ce à quoi ressemblerait sa tenue pour ledit concours, mais a également pris une minute par minute les instants avant sa participation.

“Comme vous pouvez le voir, maintenant de plus en plus prêt avec mes bijoux […] Merci à tous pour vos commentaires, nous sommes ici à dans les coulisses en attendant le début de la finale féminineOn est encore dans la phase finale du championnat masculin, donc on va continuer ». L’actrice a été critiquée pour son physique (Photo : IG @vanessaguzmann)

Il en a également profité pour remercier ses fans pour le soutien qu’ils lui ont témoigné durant cette période de préparation. “Je n’ai pas d’autre choix que de vous remercier tous pour votre soutien, vos témoignages d’affection, Je suis content de cette expérience, j’aime ce que je vis et c’est le plus important. Le jour est arrivé, le moment est arrivé et bien, nous allons partager un peu plus de toutes les activités avec eux ».

Dans une vidéo partagée par @chicofarandula vous pouvez voir la participation de Vanessa lors de ce concours et avec un spectaculaire Bikini turquoise l’artiste a montré un corps très tonique.

Lorsque Vanessa Guzman Il a commencé à partager ses changements physiques, il a fait face à beaucoup de commentaires négatifs sur son apparence musculaire et c’est que les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas cessé d’attaquer sa silhouette qui a été l’effet d’un travail acharné d’exercice et de nutrition de la part de l’artiste, mais l’ancienne candidate de Miss Univers elle a décidé d’élever la voix et de faire taire tous ceux qui l’ont critiquée.

Vanessa Guzmán dans sa participation au concours de musculation à Puerto Vallarta (Photo : Capturadepantalla / IG @Chicofarandula)

À la mi-juillet, l’actrice a adressé un commentaire où un internaute a déclaré qu’il y avait une limite entre l’amélioration du corps et la perte de ses traits «féminins». “Tellement jolie tu étais avant cette transformation, c’est bien de faire de l’exercice et d’être marqué, tonifié, mais c’est comme ça qu’on a déjà perdu le féminin“, a déclaré le suiveur.

« Le ATTENTION, le féminin se porte aussi dans « la bouche », et Bien que le singe soit vêtu de soie MONA STAYS !! … et si quelque chose se perd… ça n’a pas d’importance, il me trouve sans le chercher”, a déclaré Vanessa avant le commentaire négatif.

Source : Infobae