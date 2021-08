Vanessa Guzmán concourt et remporte 3 médailles dans le monde du bodybuilding – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’apparition de l’actrice Vanessa Guzmán a fait fureur sur les réseaux sociaux, après la publication d’images de sa participation à la musculation.

L’actrice Vanessa Guzmán a eu une approche de l’exercice dès son plus jeune âge, mais c’est jusqu’à récemment qu’elle a pu atteindre l’un de ses objectifs en participant à un concours de culturisme professionnel.

Pendant quelques années, il a suivi un régime strict et un régime d’exercices pour définir ses muscles, mais les emplois d’acteur ont limité ses possibilités.

Son travail physique et sa persévérance ont payé, preuve en sont les images qu’il partage via Instagram, ainsi que ses stories, où il montre le régime auquel il est soumis, les routines que peuvent effectuer ses followers et sa préparation personnelle.

Vanessa Guzmán a participé ce 31 juillet au Vallarta BodyFit, où elle a réussi à remporter trois médailles.

L’athlète Vanessa Guzmán a pris la première place dans la classe ouverte C, a obtenu le premier prix en Masters et a terminé troisième en rookie.