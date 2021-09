Vanessa Guzmán remet ça !, triomphe en compétition de musculation

in

« Hier soir, un moment inoubliable. Un autre objectif a été atteint. Reconnaissante à la vie, aux personnes qui m’accompagnent au quotidien et connaissent ce processus. Devenir un athlète professionnel BIKINI IFBBPRO est un rêve devenu réalité », a-t-il écrit sur Twitter.

Après avoir vanté sur les réseaux sociaux son triomphe au concours Vallarta Bodyfit, où il a remporté dans les catégories “Open” et “Masters” (dans lequel il a obtenu une médaille d’or) et “Novice” (dans lequel il a remporté la médaille de bronze) , son nom est devenu une tendance, car tout le monde ne partageait pas son bonheur. De plus, il y avait ceux qui l’ont attaquée dans les réseaux pour sa transformation physique.

Plusieurs internautes l’ont critiquée, affirmant qu’elle a un corps très masculin, ce à quoi l’actrice a répondu avec force et a regretté que les critiques soient venues de personnes qui “se prennent moins en charge”, qui ne font pas d’exercice et qui ignorent le bienfaits de l’exercice.

Vanessa Guzmán a également reconnu que lorsque les femmes lui disent qu’elle ressemble à un homme, elle répond toujours qu’elles la comparent peut-être à leurs maris et qu’elle s’attend à ce qu’ils aient un corps similaire au sien.