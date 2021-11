Vanessa Hudgens étourdit dans une paire de looks chics lors d’une sortie à New York

Vanessa Hudgens prend New York dans un style opulent.

L’actrice, 32 ans, a arboré deux looks époustouflants en une journée lors de la promotion de son film Netflix, « Tick, Tick … Boom! » Mercredi, elle a été photographiée à Midtown Manhattan portant une paire d’ensembles chics accompagnés d’un pardessus Valentino qui faisait également office de cape fluide.

Pour sa première tenue, Hudgens, qui sort avec la star des Pirates de Pittsburgh, Tucker, 25 ans, est sortie dans un look noir et blanc de la collection Carolina Herrera Spring 2022.

L’ensemble monochrome comportait un design en deux pièces avec un haut de style bustier et une jupe midi taille haute qui tombait juste au-dessus de ses chevilles. Elle a complété le look avec des talons aiguilles noirs.

Vanessa Hudgens vue à Manhattan avec un pardessus Valentino et un look noir et blanc de la collection Carolina Herrera Spring 2022. (Photo de Robert Kamau/GC Images)

Dans la deuxième exposition de l’ancien de « High School Musical », Hudgens a ajouté une touche de couleur, cette fois en s’inspirant d’Elle Woods, la reine de la sororité à la mode immortalisée par Reese Witherspoon dans « Legally Blonde ».

Hudgens est sorti dans la rue dans une robe matelassée rose vif avec des boutons dorés et une ceinture rose à la taille.

Vanessa Hudgens a changé de look mercredi mais a gardé le manteau comme cape. (Photo de Gotham/GC Images)

Elle a associé le look avec des leggings noirs transparents et des escarpins noirs et le même pardessus noir servant de cape de style Batman.

Elle a adressé un cri au portier du Ritz-Carlton dans un cliché Instagram d’elle-même se dirigeant vers une émission matinale avec « The View ».

Vanessa Hudgens est vue à Midtown Manhattan mardi dans un look tout aussi époustouflant. (Photo de Gotham/GC Images)

Hudgens est en forme depuis des années et est régulièrement intervenue dans les entraînements virtuels en direct de ses amis pendant la quarantaine des coronavirus. Avant cela, Hudgens était dans SoulCycle.

« Mettez-moi sur un vélo dans une pièce avec de la musique forte, et je suis heureuse », a-t-elle déclaré à Women’s Health en 2017. « C’est comme danser sans le stress de s’inquiéter si tu as l’air bien. »