Vanessa Hudgens explose contre Kendall Jenner et son corps d’été

Il y a quelques jours, Kendall Jenner et ses amis se sont tournés sur les réseaux sociaux avec différents posts en bikini de leurs vacances au Mexique. Le mannequin a partagé un album dans lequel elle apparaît vêtue d’un bikini string imprimé à taille haute qu’elle a associé à un haut en maille et est devenu plus tard repris par Complex avec la légende “Corps d’été”, avec un emoji soleil et un emoji vague de mer.

Le message de Kendall a reçu plus de 7 millions de likess et complexe a près d’un demi-million de “j’aime”, cependant, à Vanessa Hudgens La légende utilisée par le médium ne semblait pas correcte dans votre repost et n’a pas hésité à le corriger et souligner que tous les corps de toutes formes et tailles sont des corps d’été.