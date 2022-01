Vanessa Hudgens fête sa première année d’amour avec Cole Tucker

La star de la télévision a révélé peu de temps après que leur cour a été confirmée publiquement que le couple s’était rencontré lors de séances de thérapie via Zoom, la populaire application d’appel vidéo de groupe.

« C’est moi qui lui ai envoyé un message privé pour lui dire : ‘Hey, j’étais ravi de te rencontrer’. Je ne pense pas avoir à avoir honte d’avoir fait le premier pas, pourquoi attendre quand tu sais bien ce que tu veux? » Vanessa à l’époque.

« Nous nous sommes rencontrés grâce à un groupe de méditation qui fait des séances Zoom. Puis il s’est faufilé dans mes messages privés et nous avons commencé à parler », a déclaré l’interprète de 32 ans dans son interview, juste avant d’admettre qu’elle n’avait aucune idée que Cole était un athlète professionnel et cela, après avoir fait ses débuts en 2019 en première division. du système de la ligue américaine, se distinguait déjà comme l’une des figures les plus prometteuses du baseball.