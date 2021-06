Vanessa Huppenkothen parle comme jamais de la maladie qui a changé sa vie

“C’est une glande, type papillon, et elle est chargée de réguler le métabolisme, le sommeil, les hormones, bref, quand on commence à enquêter sur le sujet, tout ce qui régule la thyroïde est impressionnant, et ça touche à tout, même à avoir des enfants ».

Vanessa a également partagé quelques détails sur les causes qui provoquent ce déséquilibre dans son fonctionnement : « Je crois que les personnes qui en souffrent se comprennent et il n’y en a pas quelques-unes, il y a 200 millions de personnes dans le monde qui souffrent de cette maladie et pourquoi se déchaîne ?, à cause du stress, des régimes amaigrissants, de nombreuses femmes après la grossesse déclenchent des déclencheurs thyroïdiens et, en général, les personnes qui souffrent d’hypothyroïdie sont des femmes », a-t-il expliqué.

Instagram / vanehupp

De plus, elle a reconnu qu’il lui a été très difficile de traiter les commentaires qu’elle a reçus tout au long de ce processus. « Vous ne savez pas pourquoi vous ne pouvez pas tomber enceinte, c’est beaucoup de choses. Je suis allé chez un grand endocrinologue, l’équilibre était difficile pour moi de l’atteindre quand j’avais deux ans, il y a des gens qui n’équilibrent jamais, Dieu merci, ça m’est arrivé et c’est un yo-yo : ça monte et ça descend et ils te critiquent : « Hé, pourquoi es-tu tombé si bas ? ou pourquoi es-tu autant monté ? et être à la télé, c’est comme ‘hey, tu as l’air plus excitée, hey, tes jambes sont plus grosses’, c’est horrible, en plus tu ne peux pas expliquer à tout le monde ce qui t’arrive”, a-t-il expliqué.

Enfin, il a partagé quelques conseils qui lui ont permis de rester en meilleure santé : « Dormez bien, lorsque nous ne dormons pas bien, nous sécrèteons du cortisol et cela est régulé par la thyroïde et ralentit notre métabolisme. Trouvez un équilibre et si vous faites un régime avec un spécialiste, chaque corps est différent. Keto ne fonctionne pas pour moi, par exemple, ou ces régimes à la mode. Le mien est équilibré, pauvre en glucides », a déclaré Vanessa qui fait également de l’exercice pour maintenir son poids et d’autres signes d’hyperthyroïdie.