Vanessa Lachey révèle que sa famille vient de subir une triste perte

La famille Lachey pleure la perte de l’un des leurs. Vanessa Lachey a partagé la tragique nouvelle au cours du week-end que Wookie, le chien bien-aimé de la famille, est malheureusement décédé. Le Yorkiepoo – un mélange yorkie/caniche – était avec la famille depuis 15 ans, avec la star de NCIS: Hawai’i et son mari, Nick Lachey, déclarant auparavant qu’ils considéraient Wookie comme leur premier enfant.

Lachey a partagé la sombre nouvelle sur son compte Instagram dimanche à côté d’une adorable photo du chien jouant dehors. Elle a sous-titré l’instantané : « Ma belle Wookie. Tu as fait de moi une maman et de nous une famille », ajoutant que Wookie lui a appris « plus que tu ne le sauras jamais ». L’actrice a ensuite réfléchi aux 15 dernières années, qu’elle a qualifiées de « les meilleures années de ma vie, une partie ÉNORME de cela est à cause de vous. Tout le monde vous a aimé, M. Wookerson. » Elle a conclu la triste annonce en écrivant: « Maintenant, tous les toutous du paradis peuvent t’avoir. Nous t’aimons et tu vas nous manquer. »

Le mari de Lachey a également partagé la nouvelle du décès de Wookie pour son propre compte, l’ancien chanteur de 98 Degrees disant à ses followers qu’il était « à court de mots ce matin », car la nuit dernière, nous avons perdu une partie de notre famille. faisait partie de chaque carte de Noël, de chaque photo de famille, de chaque anniversaire d’enfant, de chaque fête au bord de la piscine… il faisait partie de TOUT », ajoutant que le chien « a accueilli les trois enfants à la maison après l’hôpital, m’a accueilli tous les matins quand je me suis réveillé, que ce soit à New York, Cincy, LA ou enfin Hawaï. » Le musicien s’est souvenu de Wookie comme « d’un amoureux de la vie, des gens, des pommes de pin et de nombreux jouets qui grincent », écrivant ensuite « il faisait vraiment partie de notre famille et il nous manquera terriblement. Cela dit, il a vécu une longue, bénie, belle vie et nous aurons toujours les nombreux souvenirs de lui à emporter avec nous pour toujours. Wookie, je t’aime mon pote. Aucun de nous ne t’oubliera JAMAIS. «

Depuis que le couple, qui s’est marié en 2011, a accueilli Wookie dans sa famille, ils n’ont pas hésité à parler du chien. Lors d’une apparition dans l’émission Today en 2018, Lachey a expliqué que Wookie avait fait du couple « une famille complète » et que le chien l’avait aidée à la préparer « à être la mère de mes trois enfants ».

Au milieu de la nouvelle du décès de Wookie, de nombreux partisans de Lachey et de son mari ont envoyé leurs condoléances. En réponse à la nouvelle, Kerry Washington a écrit : « Je vous envoie à tous amour et condoléances ». Nikki Bella a commenté: « Aww, désolée Vanessa. » Pendant ce temps, Carrie Ann Inaba a répondu au message de Lachey : « Je suis vraiment désolée… Tellement d’amour pour vous tous… il sera entouré de tant d’amour au paradis des toutous… »