Vanessa Marcil envoie de l’amour à l’ex Brian Austin Green après DWTS

vanessa marcil et Brian Austin vert semblent avoir mis le drame derrière eux alors qu’il secoue son truc de groove.

Le lundi sept. Le 20, alors que Brian faisait ses débuts lors de la première de la saison 30 de Dancing With the Stars, Vanessa a clairement indiqué qu’elle était en bons termes avec son ex en partageant des messages de soutien à son sujet. La partenaire de Brian sur la piste de danse est sa petite amie, bourgeoise de Sharna.

Un post sur la grille de Vanessa présentait une image de leur fils de 19 ans Kassius dans la voiture en route vers le studio pour regarder l’enregistrement en direct de DWTS. “Je vais voir papa. #TeamGreen”, a écrit Vanessa, 52 ans, qui s’est séparée de Brian, 48 ans, en 2003.

Elle a également republié une capture d’écran d’un fan de Kassius regardant Brian et Sharna se pavaner, avec les hashtags #DWTS et #TeamGreen.

Sur l’image de Kassius dans la voiture, l’un des followers de Vanessa a commenté : “J’aimerais pouvoir coparenter aussi gracieusement et paisiblement que vous !” Cela a conduit Vanessa à répondre: “Seigneur, aide-nous tous”, ajoutant un emoji de mains de prière.