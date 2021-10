Vanessa Ray confirme que l’avenir de la famille d’Eddie et Jamie est un “grand sujet” (exclusif)

Les fans de Blue Bloods espéraient voir Eddie et Jamie franchir une nouvelle étape après leur mariage, et la star Vanessa Ray est tout aussi ravie de voir quel genre de famille ils auront. Après avoir passé la saison 11 à parler de leur avenir, tout comme le personnage de Ray, l’officier Eddie Janko, a commencé à assumer des responsabilités plus dangereuses en travaillant sous couverture. Ray a évité de dévoiler des secrets majeurs dans une interview exclusive avec PopCulture, mais elle n’a pas pu cacher son enthousiasme pour l’avenir du jeune couple.

“Je suis curieux de savoir ce qui se passera, quel type de famille ils formeront s’ils auront eux-mêmes des enfants, s’ils adopteront s’ils décideront que ce n’est pas quelque chose qu’ils veulent. C’est certainement un grand sujet de discussion, “, a déclaré Ray lorsqu’on lui a demandé quelle pourrait être la prochaine grande étape pour les deux. Eddie a été présenté dans Blue Bloods Saison 4 en tant que nouveau partenaire de Jamie Reagan (Will Estes) et fait depuis partie intégrante de la distribution. Après des années de volonté, n’est-ce pas, le couple s’est finalement marié à la fin de la saison 9.

Alors que l’avenir de Jamie et Eddie à la maison reste trouble, la vie d’Eddie au travail est évidente. Elle va faire beaucoup plus de travail avec son uniforme et sous couverture. Vers la fin de la saison 11, Eddie a travaillé sur une affaire avec Det. Anthony Abetemarco (Steven Schirripa) et a eu un avant-goût d’un aspect plus excitant du travail de la police. Dans les cinq premiers épisodes de la saison 12, les téléspectateurs verront davantage Eddie en uniforme, ainsi que sa partenaire, l’agent Rachel Witten (Lauren Patten), a déclaré Ray.

“J’adore faire le travail d’infiltration”, a déclaré Ray. “C’est amusant pour moi en tant qu’acteur parce qu’alors je n’ai pas à porter l’uniforme. Je ne suis pas limité à cela. Vous allez souvent me voir sans uniforme dans ces cinq premiers épisodes. Beaucoup de choses avec Witten, interprétée par la géniale Lauren Patten. Et donc on est pas en uniforme, ou je suis pas mal en uniforme au début de ce premier [episode].”

Ray a également décrit Eddie comme une “flotteuse” depuis que son personnage a cessé de travailler exclusivement avec Jamie. Elle a pu travailler avec Anthony et Erin (Bridget Moynahan) dans certains épisodes et Danny (Donnie Wahlberg) et Baez (Marisa Ramirez) dans d’autres. Ray a également laissé tomber une note “amusante”, taquinant qu’elle partagera enfin une scène de la saison 12 avec un acteur avec qui elle n’a jamais travaillé en dehors des scènes de table.

Nous “pourrons” également voir plus de Joe Will, joué par Will Hochman. Dans la saison 11, le personnage a été présenté comme le fils perdu depuis longtemps de Joe Reagan. Quant aux autres guest stars surprises cette saison, Ray ne dirait pas. “Il y a beaucoup de choses surprenantes qui se produisent dans cette première moitié de saison. Des choses très surprenantes. Choquant. Et sortez votre Kleenex. C’est bien”, a déclaré Ray. “C’est une bonne saison jusqu’à présent.” Blue Bloods est diffusé sur CBS les vendredis à 22 h HE.