Vanessa Rubio, star de ‘Cobra Kai’, détaille son voyage à travers le pays pour tourner la saison 4 (exclusif)

Vanessa Rubio, qui joue Carmen Diaz dans la série Netflix Cobra Kai maintenant en streaming sur Netflix, a été promue série régulière avant même le début du tournage de la saison 4. Pour se préparer pour la quatrième saison, qui devrait battre des records, Rubio a voyagé à travers le pays et a consigné ses expériences d’un État à l’autre. PopCulture.com a récemment rencontré Rubio pour une interview exclusive qui a déclaré que le voyage « a répondu à mes attentes ».

« Je pense être en 2021, après 2020, après avoir en quelque sorte mieux compris le sens de soi et ce que l’on veut, comme une plus grande profondeur en termes de ce qui se passait dans le monde. J’étais juste un peu plus », a déclaré Rubio à PopCulture, « Je « Je me suis davantage engagé à rester heureux et épanoui sur le plan créatif et à suivre mes intuitions et juste plus à ce qui rend une personne personnellement heureuse. Je sais que je ne suis pas le seul à vivre cela. C’était incroyable. «

Rubio a poursuivi: « Et c’est vraiment un peu comme ce que je pense dans mon intention inconsciente derrière c’était de vraiment voir ce qui se passait là-bas dans le monde et de me mettre au défi d’une certaine manière, comme si je rencontrais des gens que je ne connais peut-être pas. Je suis politiquement d’accord avec. Pouvons-nous encore faire de notre rencontre une bonne rencontre ? Et j’ai trouvé que pour être vrai, honnêtement, en tant que femme de couleur, ce n’est pas la même chose de voyager à travers le pays pour quelqu’un d’autre. Alors j’ai en quelque sorte pris une chance et ont permis à des expériences de se produire. Heureusement, elles étaient toutes assez bonnes. Et oui, je voulais juste mettre les pieds sur terre, rencontrer des gens, parler. Je suis un grand partisan des petites conversations. Comme nous besoin de se parler. C’était donc une bonne expérience. »

La représentation de Carmen par Rubio est l’une des principales raisons pour lesquelles la saison 4 est un énorme succès pour Netflix. La saison a été tournée de février à avril, et c’était la première fois que les acteurs et l’équipe étaient ensemble depuis fin 2019, date à laquelle ils ont terminé le tournage de la saison 3. Rubio a déclaré que le tournage de la saison 4 avait sa part de défis en raison de la pandémie de COVID-19.

« C’est tellement gonflé », a déclaré Rubio à propos de la saison 4. « Et de penser que nous l’avons fait au milieu de ces défis aussi, avec le port de masques et les tests constants et la navigation dans le niveau de confort de chaque personne. Et puis l’équipage était également fatigué. Donc, penser que nous avons sorti cela de situations aussi difficiles, je me suis dit, wow, cette histoire ou quoi qu’il se passe a une force vitale assez puissante qui ne sera pas arrêtée. Donc, c’était, c’était très difficile, mais je pense que nous avons eu, heureusement, assez de temps pour travailler ensemble dans le passé sur lequel compter pour nous faire avancer. »