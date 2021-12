Vanessa Rubio, star de ‘Cobra Kai’, réagit à sa promotion en série régulière pour la saison 4 (exclusif)

Vanessa Rubio sera davantage présente dans Cobra Kai. La quatrième saison sera diffusée sur Netflix vendredi, et Rubio a été promu au rang de série régulière après avoir été un personnage récurrent pendant les trois premières saisons. PopCulture.com a récemment parlé à Rubio de sa réaction à la promotion, qui a été annoncée plus tôt cette année.

« Vous savez, cela change la donne pour un acteur et son équipe, quel qu’il soit avec eux », a déclaré Rubio à PopCutlure. « Donc, mon manager, moi et mon agent étions un peu comme, d’accord, eh bien, nous devrions repenser la façon dont nous allions l’aborder l’année prochaine.

« C’était donc un changement bienvenu, je pense, certainement à propos du temps. Et j’étais juste comme, j’étais juste très heureux d’accueillir cette nouvelle expérience, et puis c’est aussi une série régulière, plutôt que récurrente, vous êtes juste tellement plus capable de se plonger dans votre personnage, de se plonger dans le travail de collaboration qui se produit avec la production et l’écriture, tout ça. Donc, c’est un processus créatif plus riche et vous avez aussi l’opportunité d’être avec vos co-stars sur une base beaucoup plus régulière. Ainsi, cela s’ajoute également à la production créative. »

Rubio joue Carmen qui est la mère de Miguel. Alors qu’elle n’a pas été beaucoup vue dans la série par rapport aux autres habitués, Carmen joue un grand rôle dans l’histoire car elle ressemble à Lucille LaRusso (Randee Heller), qui est la mère de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dans The Karaté Kid et Cobra Kai. Carmen est également l’intérêt amoureux de Johnny Lawrence (William Zabka), qui est l’un des principaux scénarios de la saison 4. Il est logique que Rubio soit une série régulière puisque Carmen est un personnage majeur.

La saison 4 de Cobra Kai a été tournée plus tôt cette année et c’était la première fois que les acteurs et l’équipe se réunissaient depuis la fin de la production de la saison 3 en novembre 2019. Rubio a révélé les défis du tournage de Cobra Kai tout en faisant face à la pandémie de COVID-19.

« C’est tellement gonflé », a déclaré Rubio lors de la discussion sur la saison 4. « Et de penser que nous l’avons fait au milieu de ces défis aussi, avec le port de masques et les tests constants et la navigation du niveau de confort de chaque personne également. Et puis l’équipage était également fatigué. Donc, penser que nous avons sorti cela de situations aussi difficiles, je me suis dit, wow, cette histoire ou quoi qu’il se passe a une force vitale assez puissante qui ne sera pas arrêtée. »