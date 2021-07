Vangelis explore la mission Juno sur son nouvel album ‘Juno To Jupiter’

Vangelis a annoncé qu’il sortira son nouvel album, Juno To Jupiter, sur CD et numériquement le 24 septembre 2021, avec un coffret en vinyle et en édition limitée à suivre. À l’aube du voyage des consommateurs dans l’espace, Vangelis nous emmène dans un voyage musical multidimensionnel, mettant en vedette la voix de la superstar de l’opéra Angela Gheorghiu et des sons du cosmos, sur Juno To Jupiter.

Juno To Jupiter a été inspiré par la mission Juno

Juno To Jupiter, inspiré par la mission révolutionnaire de la NASA par la sonde spatiale Juno et son exploration en cours de Jupiter, comprend les sons du lancement de Juno sur Terre, de la sonde et du voyage ultérieur de Juno qui ont été renvoyés sur Terre depuis la sonde.

Dans la mythologie grecque et romaine, Zeus, dans Jupiter romain, a dessiné un voile de nuages ​​autour de lui pour cacher ses méfaits, mais la femme de Jupiter, la déesse Héra, dans Junon romain, a pu regarder à travers les nuages ​​et révéler la vraie nature de son mari. De même, le vaisseau spatial Juno regarde sous les nuages, révélant la structure et l’histoire de la planète.

Vangelis a expliqué : « J’ai pensé mettre l’accent sur les caractéristiques de Jupiter/Zeus et d’Héra/Junon qui, selon la théogonie grecque, avaient une relation spéciale. J’ai senti que je devais présenter Zeus/Jupiter uniquement avec le son, car les lois musicales transforment le chaos en harmonie, qui fait bouger tout et la vie elle-même. Contrairement à Hera / Juno, j’ai ressenti le besoin d’une voix. Angela Gheorghiu, représente dans cette représentation historique de la mission sur la planète Jupiter, Hera / Juno, d’une manière à couper le souffle.

Ce mois de juillet marque le cinquième anniversaire de l’arrivée de Junon à Jupiter. La mission devait initialement s’achever le 31 juillet de cette année, mais elle a maintenant été prolongée par la NASA jusqu’en septembre 2025.

Les orchestrations de Vangelis élargissent les horizons de la musique électronique

Vangelis, pionnier de la musique électronique, mélange les frontières entre le monde acoustique et électronique. Ses orchestrations pour Juno To Jupiter élargissent une fois de plus les horizons de la musique électronique, en brouillant les frontières entre celle-ci et la musique symphonique acoustique, et créent un sentiment de mystère sur la vie au-delà de notre planète.

La musique de Vangelis est souvent liée à des thèmes de science, d’histoire et d’exploration. Il a sorti plus de 40 albums et est peut-être mieux connu pour son travail sur la bande originale, notamment la partition primée aux Oscars pour Chariots of Fire, Blade Runner, Antarctica, 1492: Conquest of Paradise et Alexander. Son travail comprend la symphonie chorale Mythodea pour la mission 2001 de la NASA sur Mars, Rosetta, pour marquer le point culminant de la mission Rosetta, et The Stephen Hawking Tribute qui a été diffusé dans l’espace par l’Agence spatiale européenne (ESA) en signe de respect et de souvenir. .

La NASA a remis à Vangelis sa Médaille du service public et le Minor Planet Center de l’Union astronomique internationale nommé l’astéroïde 6354, qui est situé entre Jupiter et Mars, « Vangelis » en son honneur.

“Vangelis a composé toute la musique des vidéos Juno, des documentaires et des simulations d’observations […]. Ce n’est pas souvent qu’un compositeur oscarisé (et pas seulement) est inspiré pour écrire de la musique sur l’espace. Ainsi, la mission Juno a eu son impact public multiplié par le talent unique de la musique de Vangelis. Ce livret est une continuation de l’histoire de Juno… », a noté Stamatios (alias Tom) Krimigis, chercheur principal, Voyager 1 et 2.

Le souhait de Vangelis est que nous ne devrions pas oublier que l’espace, l’univers, le cosmos, quel que soit le nom que nous l’appelons, est notre espoir et notre avenir et nous devons faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs dans l’espace que nous avons constamment faites sur notre planète. , car c’est la seule chance que nous ayons – notre avenir.

Juno To Jupiter de Vangelis sortira sur CD et numériquement le 24 septembre 2021 et peut être pré-commandé ici. Des vinyles et un coffret en édition limitée suivront.

