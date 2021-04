Vangelis invitera sur la dernière liaison ascendante Space Rocks

Légende du clavier Vangelis sera l’invité de la prochaine émission Space Rocks Uplink qui sera diffusée ce soir à 20 h (BST), 21 h (CEST) et 15 h (HAE).

Vangelis discutera de la façon dont l’espace inspire sa musique, de sa connexion en tant que partie intégrante de la culture, ainsi que de la responsabilité de l’humanité envers la Terre, et comment les artistes et les scientifiques peuvent favoriser une attitude responsable envers notre planète avec les co-hôtes Alexander Milas et Mark de l’ESA. McCaughrean.

Vangelis a des liens étroits avec l’Agence spatiale européenne. En 2012, lorsqu’il a passé un appel vidéo avec l’astronaute de l’ESA André Kuipers lors de sa mission à bord de la Station spatiale internationale, et en 2014, il a composé une nouvelle musique en l’honneur de la mission Rosetta de l’ESA sur la comète 67P / Churyumov-Gerasimenko.

Trois titres ont été publiés en ligne au moment de l’atterrissage du module Philae sur la comète et en 2016, un album complet avec le nom Rosetta a été publié, dédié à l’équipe de mission de l’ESA. L’album a reçu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album New Age lors de la 59e cérémonie des Grammy Awards.

Space Rocks est une célébration de la musique et de la culture et du grand au-delà. Leurs relations avec prog et Prog Magazine sont profondes. Dans une liaison montante mémorable de 2018, le guitariste Queen et docteur en astrophysique Brian May a présenté une sélection des produits fabriqués par sa London Stereoscopic Company et a participé à une table ronde aux côtés de l’astronaute de l’ESA Tim Peake à Indigo à l’O2 de Londres.

En 2008, May a refondé et est devenu le nouveau directeur de The London Stereoscopic Company Ltd. La société a été initialement fondée en 1854 dans le cœur animé de Londres. La London Stereoscopic Company a été à la pointe de cet engouement qui a donné aux images fixes une profondeur et une vie jamais vues auparavant et ont balayé l’Angleterre, l’Europe et finalement les États-Unis. Dans un monde qui n’avait jamais connu la télévision, le cinéma ou Internet, c’était naturellement une révélation!

Lonely Robot, Arcane Roots aujourd’hui disparu, et Charlotte Hatherley ont été les têtes d’affiche de l’événement en direct inaugural de l’organisation Space Rocks à Indigo à l’O2 en 2018, tandis qu’en 2020, l’événement présentait Anathema, Amplifier et Voyager. Et Steven Wilson, Steve Rothery de Marillion et l’éditeur de programmes Jerry Ewing ont également été des invités précédents sur Uplink de Space Rocks.

Regardez Vangelis sur la liaison montante Space Rocks sur YouTube.