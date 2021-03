VaNGuard: des scientifiques développent un test de diagnostic pour détecter les souches mutées de Covid-19

Le test VaNGuard peut même donner des résultats en 30 minutes lorsqu’il est utilisé sur des échantillons de patients bruts dans un cadre clinique sans nécessiter de purification d’ARN.

À un moment où les mutations COVID-19 deviennent une source de préoccupation, une équipe de scientifiques a mis au point un test de diagnostic capable de détecter le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, même après avoir subi des mutations. Le test a été nommé VaNGuard (Variant Nucleotide Guard) et utilise un outil d’édition de gène appelé CRISPR.

CRISPR ou répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées en grappes est largement utilisé dans la recherche scientifique pour modifier la fonction des gènes et altérer les séquences d’ADN dans les cellules humaines dans des conditions de laboratoire. Dernièrement, il est utilisé pour des applications de diagnostic.

Jusqu’à présent, plusieurs souches mutées de COVID-19 ont été signalées et donc un test capable de détecter le virus malgré les mutations pourrait être crucial dans la lutte contre la maladie. Surtout lorsque certaines des variantes du virus se sont largement répandues dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Brésil.

L’équipe de chercheurs était dirigée par l’Université technologique de Nanyang (NTU), à Singapour. Selon le professeur agrégé NTU Tan Meng How, «les variations de la séquence génétique dans les nouvelles souches peuvent entraver la capacité de certains tests de diagnostic à détecter le virus.»

Selon un communiqué de l’université, le test VaNGuard peut même donner des résultats en 30 minutes lorsqu’il est utilisé sur des échantillons de patients bruts dans un cadre clinique sans nécessiter de purification d’ARN. Par rapport au test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) de référence, le temps requis pour ce test n’est que d’un tiers. De plus, le test PCR nécessite la purification de l’ARN dans un laboratoire.

«Les virus peuvent muter ou mélanger leur matériel génétique et ce sont des tests de diagnostic peuvent ne pas les détecter. Nous avons déployé des efforts considérables pour développer un test robuste et sensible qui peut attraper les variantes mutées du SRAS-CoV-2 », a déclaré le professeur agrégé Tan.

Les scientifiques de NTU pensent que le test VaNGuard peut être d’une grande aide dans les endroits où la confirmation du statut COVID-19 des patients est primordiale. Les résultats des scientifiques ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communications et l’équipe de recherche a également déposé un brevet pour le test.

