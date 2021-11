Vanguard est gratuit ce week-end

Quiconque n’a pas encore essayé le multijoueur de Call of Duty: Vanguard peut le faire gratuitement du 18 au 22 novembre.

À partir du 18 novembre à 10 h 00 HAP / 13 h 00 HNE, il y aura une période d’accès gratuit pour le multijoueur de Call of Duty Vanguard. Cet essai accorde de nombreuses armes différentes pour passer au niveau supérieur, une douzaine d’opérateurs à débloquer et plusieurs cartes. Toute la suite multijoueur, plus ou moins. Quiconque espère essayer le mode Zombies ou la campagne sera déçu, car il ne semble pas que ceux-ci soient disponibles pendant l’essai gratuit.

Call of Duty Vanguard est sorti il ​​y a à peine deux semaines, ce qui rend cette période d’essai gratuite un peu rapide. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que les ventes du jeu sont bien inférieures aux entrées précédentes.

Il est temps de rejoindre l’action 💥#Vanguard est disponible maintenant ! pic.twitter.com/rEI0XzEGCM – Call of Duty (@CallofDuty) 8 novembre 2021

Call of Duty Vanguard est peut-être plus le même, mais qui peut se plaindre des trucs gratuits, n’est-ce pas? Peut-être qu’Activision Blizzard a appris une chose ou deux du drop multijoueur gratuit de Halo Infinite lundi.

Quiconque consulte Call of Duty Vanguard au cours du week-end peut vouloir consulter nos guides sur la façon de réduire la prolifération des balles ou sur les meilleurs chargements selon un pro.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

