Vanguard ‘fait référence au mème ‘Appuyez sur F pour rendre hommage’

Se moquer de soi peut être un signe de confiance et c’est précisément ce qu’a fait Call of Duty : Vanguard avec l’un de ses trophées/succès.

« Press F to Pay Respects » est un mème bien connu qui circule depuis des années maintenant. À l’époque de la sortie de Call of Duty: Advanced Warfare en 2014, une cinématique désormais tristement célèbre permettait aux joueurs de saluer un camarade tombé au combat avec une invite de clavier qui disait: « Appuyez sur F pour rendre hommage ». C’était complètement absurde. Depuis lors, les joueurs ont dit « F » en qualifiant quelque chose de mort ou d’échec.

Toutes ces années plus tard, Call of Duty: Vanguard a un trophée/succès appelé « F » qui apparaît si quelqu’un meurt accidentellement à cause de sa propre grenade – comme une célébration de la naïveté.

Vous pouvez regarder cela arriver à quelqu’un en temps réel ci-dessous.

Call of Duty: Vanguard est sorti aujourd’hui, il y a donc de nombreux événements F sur les réseaux sociaux. Il a peut-être fallu sept ans à Activision pour reconnaître que « Appuyez sur F pour rendre hommage » était assez farfelu, mais bon, mieux vaut tard que jamais !

ForTheWin a récemment eu la chance de parler avec les développeurs de Call of Duty: Vanguard de son cadre. La controverse a récemment frappé le jeu à propos de la révélation que le mode zombies n’aurait pas sa quête principale.

